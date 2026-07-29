MSC Cruises startet den Verkauf der dritten Alaska-Saison im Sommer 2028

- Die MSC Poesia kehrt vom 24. April bis zum 18. September 2028 zu ihrer dritten Alaska-Saison nach Seattle zurück
- Jeden Montag bricht das Schiff im Sommer 2028 zu seinen 7-Nächte-Kreuzfahrten nach Alaska auf
- Gäste dürfen sich auf imposante Gletscher, eine faszinierende Tierwelt und unvergessliche Abenteuer freuen
Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises, dazu: „Alaska hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem unserer beliebtesten Reiseziele entwickelt. Die Fortsetzung dieses Programms in seiner dritten Saison spiegelt die starke Nachfrage wider, die wir seit unserem Start in der Region verzeichnen. Mit der Verlängerung dieses Angebots für die Sommersaison 2028 bieten wir unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten, diese außergewöhnliche Region zu entdecken und ihren Urlaub langfristig im Voraus zu planen. Nach ihrer umfassenden Modernisierung wird die MSC Poesia ihre Gäste in exzellentem Zustand willkommen heißen – so wie sie es von MSC Cruises gewohnt sind.“
Die MSC Poesia wurde kürzlich umfangreich renoviert und verfügt nun über einen neuen MSC Yacht Club mit 69 elegant ausgestatteten Suiten, einen rund um die Uhr verfügbaren Butler- und Concierge-Service sowie Zugang zu exklusiven, privaten Bereichen. Dazu zählen ein eigenes Restaurant, eine Lounge, ein privates Sonnendeck mit Whirlpools und Grill & Bar. Im Zuge der Modernisierung wurden zudem zwei neue Spezialitätenrestaurants an Bord eröffnet: das Butcher’s Cut sowie die Kaito Sushi Bar. Darüber hinaus umfassen die Modernisierungen an Bord unter anderem das verbesserte MSC Aurea Spa, das hochmoderne MSC Gym powered by Technogym®, den Gentleman’s Barber sowie neue Workout-Studios und das Top 15 Exclusive Solarium Deck.
Höhepunkte der Alaska-Routen der MSC Poesia im Sommer 2028
- Ketchikan, Alaska: Bekannt für seine traditionsreiche Fischereikultur, die lebendige Uferpromenade und die beeindruckende Ausstellung authentischer Totempfähle aus dem 19. Jahrhundert.
- Icy Strait Point, Alaska: Ein Reiseziel in indigener Hand, das Wildtierbeobachtungen, Outdoor-Abenteuer und kulturelle Erlebnisse bietet.
- Tracy Arm, Alaska: Ein von Gletschern geformter Fjord mit spektakulären Landschaften, Wasserfällen und Ausblicken auf die intensivblauen Sawyer-Gletscher.
- Juneau, Alaska: Die Hauptstadt Alaskas ist bekannt für ihre Nähe zu imposanten Gletschern, ihre zahlreichen Outdoor-Aktivitäten und ihre faszinierende Geschichte als alte Goldgräberstadt.
- Victoria, British Columbia: Eine malerische Küstenstadt, die für ihre prachtvollen Gärten, eindrucksvolle Architektur und den besonderen Charme ihrer Uferpromenade bekannt ist.
Matías Chimicz, Kreuzfahrtdirektor der MSC Poesia, hat aus nächster Nähe erlebt, welche Momente die Gäste besonders begeistern, und gibt Tipps:
- Alaskas Gletscher aus nächster Nähe zu erleben: Die Reise entlang des Tracy Arm ist genauso aufregend wie die Destination selbst, denn jede enge Windung auf dem Weg zu den Sawyer-Gletschern offenbart neue Eindrücke. Nach knapp 44 Kilometern verbirgt sich hinter der letzten Kehre das intensive Blau der Sawyer-Gletscher, die über die Wasserlinie ragen.
- Wildtierbeobachtungen: Liebhaber der Natur können sich darauf freuen, Wale, Orcas, Seelöwen, Hirsche, Otter und Weißkopfseeadler zu beobachten. Während der gesamten Saison konnten Gäste Wale sogar direkt vom Schiff aus sehen.
- Ein echtes Gefühl von Abenteuer erleben: Gäste können abgelegenere Orte und die weite, unberührte Wildnis Alaskas erkunden.
- Das Tempo bewusst reduzieren und die Landschaft während der Fahrt durch die Inside Passage auf sich wirken lassen: Lange helle Tage, ein beeindruckendes Licht und entspanntes Cruisen sorgen für unvergessliche Eindrücke.
- Erstklassige Unterhaltung auf See genießen, darunter abendliche Bühnenshows, Live-Musik in verschiedenen Bereichen des Schiffes und „Dirty Dancing: In Concert“. Das Live-to-Film-Konzerterlebnis erweckt den beliebten Film mit Gesang, Tanz und Live-Musik zum Leben.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.