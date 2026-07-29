MSC Cruises startet den Verkauf der dritten Alaska-Saison im Sommer 2028

Die MSC Poesia kehrt vom 24. April bis zum 18. September 2028 zu ihrer dritten Alaska-Saison nach Seattle zurück

Jeden Montag bricht das Schiff im Sommer 2028 zu seinen 7-Nächte-Kreuzfahrten nach Alaska auf

Gäste dürfen sich auf imposante Gletscher, eine faszinierende Tierwelt und unvergessliche Abenteuer freuen

Ketchikan, Alaska: Bekannt für seine traditionsreiche Fischereikultur, die lebendige Uferpromenade und die beeindruckende Ausstellung authentischer Totempfähle aus dem 19. Jahrhundert.

Bekannt für seine traditionsreiche Fischereikultur, die lebendige Uferpromenade und die beeindruckende Ausstellung authentischer Totempfähle aus dem 19. Jahrhundert. Icy Strait Point, Alaska: Ein Reiseziel in indigener Hand, das Wildtierbeobachtungen, Outdoor-Abenteuer und kulturelle Erlebnisse bietet.

Ein Reiseziel in indigener Hand, das Wildtierbeobachtungen, Outdoor-Abenteuer und kulturelle Erlebnisse bietet. Tracy Arm, Alaska: Ein von Gletschern geformter Fjord mit spektakulären Landschaften, Wasserfällen und Ausblicken auf die intensivblauen Sawyer-Gletscher.

Ein von Gletschern geformter Fjord mit spektakulären Landschaften, Wasserfällen und Ausblicken auf die intensivblauen Sawyer-Gletscher. Juneau, Alaska: Die Hauptstadt Alaskas ist bekannt für ihre Nähe zu imposanten Gletschern, ihre zahlreichen Outdoor-Aktivitäten und ihre faszinierende Geschichte als alte Goldgräberstadt.

Die Hauptstadt Alaskas ist bekannt für ihre Nähe zu imposanten Gletschern, ihre zahlreichen Outdoor-Aktivitäten und ihre faszinierende Geschichte als alte Goldgräberstadt. Victoria, British Columbia: Eine malerische Küstenstadt, die für ihre prachtvollen Gärten, eindrucksvolle Architektur und den besonderen Charme ihrer Uferpromenade bekannt ist.

Alaskas Gletscher aus nächster Nähe zu erleben: Die Reise entlang des Tracy Arm ist genauso aufregend wie die Destination selbst, denn jede enge Windung auf dem Weg zu den Sawyer-Gletschern offenbart neue Eindrücke. Nach knapp 44 Kilometern verbirgt sich hinter der letzten Kehre das intensive Blau der Sawyer-Gletscher, die über die Wasserlinie ragen.

Die Reise entlang des Tracy Arm ist genauso aufregend wie die Destination selbst, denn jede enge Windung auf dem Weg zu den Sawyer-Gletschern offenbart neue Eindrücke. Nach knapp 44 Kilometern verbirgt sich hinter der letzten Kehre das intensive Blau der Sawyer-Gletscher, die über die Wasserlinie ragen. Wildtierbeobachtungen: Liebhaber der Natur können sich darauf freuen, Wale, Orcas, Seelöwen, Hirsche, Otter und Weißkopfseeadler zu beobachten. Während der gesamten Saison konnten Gäste Wale sogar direkt vom Schiff aus sehen.

Liebhaber der Natur können sich darauf freuen, Wale, Orcas, Seelöwen, Hirsche, Otter und Weißkopfseeadler zu beobachten. Während der gesamten Saison konnten Gäste Wale sogar direkt vom Schiff aus sehen. Ein echtes Gefühl von Abenteuer erleben: Gäste können abgelegenere Orte und die weite, unberührte Wildnis Alaskas erkunden.

Gäste können abgelegenere Orte und die weite, unberührte Wildnis Alaskas erkunden. Das Tempo bewusst reduzieren und die Landschaft während der Fahrt durch die Inside Passage auf sich wirken lassen: Lange helle Tage, ein beeindruckendes Licht und entspanntes Cruisen sorgen für unvergessliche Eindrücke.

und die Landschaft während der Fahrt durch die Inside Passage auf sich wirken lassen: Lange helle Tage, ein beeindruckendes Licht und entspanntes Cruisen sorgen für unvergessliche Eindrücke. Erstklassige Unterhaltung auf See genießen, darunter abendliche Bühnenshows, Live-Musik in verschiedenen Bereichen des Schiffes und „Dirty Dancing: In Concert“. Das Live-to-Film-Konzerterlebnis erweckt den beliebten Film mit Gesang, Tanz und Live-Musik zum Leben.

MSC Cruises hat heute die Buchungen für die Alaska-Kreuzfahrten im Sommer 2028 geöffnet. In ihrer dritten Alaska-Saison wird dievom 24. April bis zum 18. September 2028 wöchentlich ab Seattle zu 7-Nächte-Kreuzfahrten in See stechen. Gäste entdecken auf der Reise Alaskas beeindruckende Gletscher, die wilde Natur, die artenreiche Tierwelt und charmante Küstenorte. Die Region zählt zu den begehrtesten Kreuzfahrtzielen der Welt., dazu: „Alaska hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem unserer beliebtesten Reiseziele entwickelt. Die Fortsetzung dieses Programms in seiner dritten Saison spiegelt die starke Nachfrage wider, die wir seit unserem Start in der Region verzeichnen. Mit der Verlängerung dieses Angebots für die Sommersaison 2028 bieten wir unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten, diese außergewöhnliche Region zu entdecken und ihren Urlaub langfristig im Voraus zu planen. Nach ihrer umfassenden Modernisierung wird dieihre Gäste in exzellentem Zustand willkommen heißen – so wie sie es von MSC Cruises gewohnt sind.“Diewurde kürzlich umfangreich renoviert und verfügt nun über einen neuen MSC Yacht Club mit 69 elegant ausgestatteten Suiten, einen rund um die Uhr verfügbaren Butler- und Concierge-Service sowie Zugang zu exklusiven, privaten Bereichen. Dazu zählen ein eigenes Restaurant, eine Lounge, ein privates Sonnendeck mit Whirlpools und Grill & Bar. Im Zuge der Modernisierung wurden zudem zwei neue Spezialitätenrestaurants an Bord eröffnet: das Butcher’s Cut sowie die Kaito Sushi Bar. Darüber hinaus umfassen die Modernisierungen an Bord unter anderem das verbesserte MSC Aurea Spa, das hochmoderne MSC Gym powered by Technogym®, den Gentleman’s Barber sowie neue Workout-Studios und das Top 15 Exclusive Solarium Deck.An Bord dererwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Urlaubserlebnis mit erstklassiger Unterhaltung, internationaler Kulinarik, preisgekrönten Angeboten für Kinder und Familien sowie luxuriösen Spa- und Wellnesseinrichtungen., hat aus nächster Nähe erlebt, welche Momente die Gäste besonders begeistern, und gibt Tipps:Kabinen für die kommende Alaska-Saison von MSC Cruises, die vom 26. April bis zum 27. September 2027 stattfindet, sind noch verfügbar. Zwischen den Alaska-Saisons fährt das Schiff MSC Grand Voyages von Miami nach Seattle – mit einer Durchfahrt durch den legendären Panamakanal.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.