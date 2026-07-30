MSC Cruises präsentiert umfangreiches Shoppingangebot an Bord der MSC World Asia

Boutiquen auf der World Promenade und der World Galleria bieten eine Auswahl an Luxusmode, Schmuck, Accessoires und international bekannten Marken

Zum Angebot gehören unter anderem OMEGA und TimeVallée sowie personalisierte Einkaufserlebnisse und exklusiv an Bord erhältliche Produkte

Zwei neue Pop-up-Shops in The Harbour und im Clubhouse bieten exklusive Merchandise-Artikel der MSC World Asia und Souvenirs wie T-Shirts, Taschen, Spiele und Handtücher

OMEGA: Die Schweizer Uhrenmarke präsentiert eine Auswahl ihrer zeitlosen Produkte, die für Präzision, Tradition und zeitloses Design stehen.

Die Schweizer Uhrenmarke präsentiert eine Auswahl ihrer zeitlosen Produkte, die für Präzision, Tradition und zeitloses Design stehen. TimeVallée: Das Multi-Brand-Konzept bietet Uhren und Schmuck renommierter Marken, darunter Breitling, Cartier, Chopard Watches & Jewellery, Hublot, IWC, Panerai und TAG Heuer.

Das Multi-Brand-Konzept bietet Uhren und Schmuck renommierter Marken, darunter Breitling, Cartier, Chopard Watches & Jewellery, Hublot, IWC, Panerai und TAG Heuer. Fine Jewellery und World of Jewels: Ob für einen besonderen Anlass oder das neue Lieblingsschmuckstück für den Alltag − Gäste finden hier Schmuck mit Diamanten und Edelsteinen sowie Kollektionen von Marken wie Messika, Damiani und Maison Heavenly.

Ob für einen besonderen Anlass oder das neue Lieblingsschmuckstück für den Alltag − Gäste finden hier Schmuck mit Diamanten und Edelsteinen sowie Kollektionen von Marken wie Messika, Damiani und Maison Heavenly. Luxury Accessories und Boutique: Die beiden Boutiquen bieten eine exklusive Auswahl an Handtaschen, Accessoires und Modeartikeln international renommierter Designer mit persönlicher Beratung.

Die beiden Boutiquen bieten eine exklusive Auswahl an Handtaschen, Accessoires und Modeartikeln international renommierter Designer mit persönlicher Beratung. MSC Shop: Hier finden Gäste Artikel im MSC Cruises Look, Souvenirs und besondere Erinnerungsstücke.

Hier finden Gäste Artikel im MSC Cruises Look, Souvenirs und besondere Erinnerungsstücke. Iris Galerie und The Hub – Photo & Digit@l: In der Iris Galerie können Gäste aus einer Aufnahme ihrer Iris ein individuelles Kunstwerk erstellen lassen. The Hub bietet professionelle Fotoservices zur Erinnerung an die Reise.

MSC Cruises erweitert das Shopping-Angebot auf See: Wenn dieim Dezember 2026 in ihre Jungfernsaison im Mittelmeer startet, erwartet die Gäste an Bord eine vielseitige Auswahl an Boutiquen, Luxusmarken und exklusiven Souvenirs. Ob Geschenke, Schmuck, Modeaccessoires oder persönliches Erinnerungsstück – das neue Flaggschiff bündelt unterschiedliche Shopping-Angebote in mehreren Bereichen des Schiffes.Auf der offenenbefinden sich Boutiquen mit Meerblick. Die überdachteverbindet Einkaufsmöglichkeiten mit Gastronomie, Entertainment und modernem Design. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte Shopping-Events und Pop-up-Konzepte. Einige Boutiquen präsentieren zudem exklusive Kollektionen und Produkte, die ausschließlich an Bord der Schiffe von MSC Cruises erhältlich sind. Zum Sortiment gehören unter anderem Düfte von Xerjoff, Parfums de Marly, Jo Malone London, Chanel und Dior sowie Schmuck von Swarovski.Erstmals führt MSC Cruises außerdem eigene Verkaufsflächen in zwei Freizeitbereichen für Familien ein. Die Pop-up-Shops befinden sich im Open-Air-Spielepark, der mit aufregenden Attraktionen und neuen Entertainmentangeboten für die Nacht Groß und Klein begeistert, sowie im, einem Treffpunkt für gemeinsame Aktivitäten mit der ganzen Familie. Dort erhalten Gäste Produkte im Design derdarunter T-Shirts, Tragetaschen, Handtücher, Spiele und weitere Souvenirs als Erinnerung an ihre Reise., dazu: „Dielädt unsere Gäste ein, die Kunst der Kreuzfahrt zu erleben, und in diesem Rahmen möchten wir für sie ein hochwertiges Shopping-Erlebnis schaffen. Das Sortiment reicht von international bekannten Marken und hochwertigen Uhren über Schmuck und Kosmetik bis zu Elektronikprodukten. Unser Ziel ist es, Gästen eine vielseitige Auswahl und persönliche Souvenirs zu bieten, die sie noch lange an ihre Reise erinnern.“Ab dem 4. Dezember 2026 sticht diezu 7-Nächte-Kreuzfahrten im Mittelmeer in See und macht dabei Halt in Barcelona, Marseille, Messina, Civitavecchia bei Rom, Neapel und Valletta auf Malta.Dieist das dritte Schiff der World Class von MSC Cruises. Das Design greift mit ausgewählten Elementen die Kulturen, Kunst und Natur Asiens auf.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.