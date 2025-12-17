MSC Cruises präsentiert für den Sommer 2026 neue Routen im östlichen Mittelmeer

Die MSC Lirica und die MSC Divina nehmen 2026 Kurs auf neue, abwechslungsreiche Sommerrouten zu den griechischen Inseln, der Türkei sowie nach Italien und Montenegro

Die MSC Lirica bietet 7-Nächte-Kreuzfahrten ab Venedig-Marghera (Italien) zu besonderen Zielen wie Kotor (Montenegro), Mykonos und Syros (Griechenland) sowie Ancona (Italien)

Die MSC Divina startet ab Civitavecchia bei Rom zu eindrucksvollen Destinationen wie Mykonos (Griechenland), Kusadasi und Marmaris (Türkei) sowie Neapel (Italien)

Marmaris, eines der beliebtesten Ferienziele an der türkischen Südwestküste, vereint traditionelle türkische Gastfreundschaft mit modernen Attraktionen. Sandstrände, lebhaftes Nachtleben sowie vielfältige Shopping- und Gastronomieangebote machen die Stadt zu einem wahren Juwel der Region. NEU! Syros, Griechenland: die authentische Kykladeninsel Syros, ist ein Geheimtipp und ideal zum Entspannen und Erholen. Besonders sehenswert ist die Hauptstadt Ermoupolis mit ihrem imposanten Rathaus, der mittelalterlichen Siedlung und den atemberaubenden Ausblicken auf Ano Syros.

Eine Stadt wie keine andere, die auf dem Wasser zu schweben scheint. Gäste können die bezaubernden Kanäle erkunden, die faszinierende Architektur bewundern oder ein Foto von der berühmten Seufzerbrücke schießen. Civitavecchia für Rom, Italien: Von der Küstenstadt Civitavecchia aus können Gäste die ewige Stadt Rom entdecken – ein historisches Juwel und eines der weltweit begehrtesten Reiseziele. Die romantische und lebendige Hauptstadt Italiens bietet für jeden etwas: weltberühmte Sehenswürdigkeiten, exzellente italienische Küche, lebhafte Märkte und spannende Museen. Zu den Highlights zählen neben vielem anderen das Kolosseum und der Trevi-Brunnen.

MSC Cruises läutet eine unvergessliche Sommersaison 2026 ein: An Bord derunderleben Gäste einige der faszinierendsten Ziele im östlichen Mittelmeer – komfortabel, stilvoll und mit dem typischen MSC-Erlebnis mit besonderem Komfort und vielfältigen Eindrücken.Beide Schiffe bieten 7-Nächte-Kreuzfahrten an, die die Schönheit dieser ikonischen Region auf besondere Weise erlebbar machen: von den traumhaften griechischen Inseln über geschichtsträchtige Städte in der Türkei und charmante Küstenorte Montenegros bis hin zu italienischen Destinationen, die mit Lebensfreude, Kulinarik und Kultur begeistern. Reisende erwartet die perfekte Mischung aus Altstädten, entspannten Stränden, faszinierender Kultur, exquisiter Küche und weltberühmten historischen Stätten.Die Routen führen zudem zu spannenden, wieder neu entdeckten Destinationen wie Marmaris in der Türkei, bekannt für seine beeindruckende Küste und den historischen Hafen, sowie Syros in Griechenland, das mit seiner charmanten Mischung aus neoklassizistischer Architektur und lebendiger lokaler Kultur aufwartet.Ab dem 4. April 2026 bietet dieeine bezaubernde Reiseroute ab Venedig-Marghera (Italien) zu den weniger bekannten Juwelen des östlichen Mittelmeers – vom malerischen Kotor (Montenegro) über die ruhigen Ufer von Syros (Griechenland) bis hin zum charmanten Ancona (Italien). Gäste können zudem einen Übernachtaufenthalt auf Mykonos (Griechenland) genießen, um die berühmten Sonnenuntergänge und das pulsierende Nachtleben der Insel zu erleben.Ab dem 24. April 2026 startet dieab Civitavecchia (Rom) und besucht die spektakulärsten Ziele des östlichen Mittelmeers – von der charmanten Ferieninsel Mykonos (Griechenland) über die UNESCO-Welterbestätte Ephesus bei Kusadasi (Türkei), die faszinierenden türkisblauen Buchten von Marmaris (Türkei) bis nach Neapel (Italien), dem Tor zu den legendären Ruinen von Pompeji.Gäste, die diese Kreuzfahrten mit noch mehr Komfort und Privatsphäre genießen möchten, können eine Suite im MSC Yacht Club buchen – dem luxuriösen „Schiff-im-Schiff“-Konzept, das per Schlüsselkarte Zugang zu exklusiven Bereichen wie einem eigenen Restaurant, Lounge, Pool und Sonnendeck, und 24-Stunden Butler- und Concierge Service bietet.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.