MSC Cruises modernisiert die MSC Yacht Club Restaurants auf allen Schiffen der Fantasia-Klasse

Von November 2026 bis März 2027 werden 8- bis 9-Nächte-Kreuzfahrten ab Buenos Aires (Argentinien) mit Destinationen wie Rio de Janeiro, Ilhabela, Ilha Grande, Balneário Camboriú (Brasilien) und Punta del Este (Uruguay) angeboten. Sommer 2027: Von April bis November 2027 stehen 9-Nächte-Kreuzfahrten ab Triest mit Zielen wie Split, Piräus (Athen), Kusadasi (Ephesus) und Istanbul, Korfu sowie Bari im Programm.

MSC Cruises gab heute die Modernisierung der MSC Yacht Club Restaurants auf allen Schiffen der Fantasia-Klasse bekannt.MSC Cruises führt derzeit ein umfassendes Umbau- und Modernisierungsprogramm auf zahlreichen Schiffen der Flotte durch – eine bedeutende Investition in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Flotte und die Optimierung des Gästeerlebnisses. Das zeitgemäße und elegante neue Design ist bereits jetzt an Bord dererlebbar.Viele dieser Umbaumaßnahmen betreffen den MSC Yacht Club, das vielfach ausgezeichnete, luxuriöse All-Inclusive-Kreuzfahrtkonzept, das auch auf allen vier Schiffen der Musica-Klasse eingeführt wird. Ergänzend dazu erhalten nun alle vier Schiffe der Fantasia-Klasse ein modernisiertes MSC Yacht Club Restaurant.Gäste des MSC Yacht Club genießen in dem neugestalteten Restaurant ein frisches, elegantes Ambiente. Das neue Design mit modernem Raumkonzept, dunkleren Farbtönen, weichen Texturen und einer stimmungsvollen Lichtgestaltung schafft eine intime Atmosphäre. Vertikale Designelemente und dezente Raumteiler strukturieren den Bereich für mehr Privatsphäre. Der Panoramablick auf das Meer bleibt dabei ein unverkennbares Merkmal.Im neu gestalteten Ambiente bietet das MSC Yacht Club Restaurant ein kulinarisches Erlebnis mit exzellenter Küche und persönlichem Service. Gäste wählen aus einer vielfältigen Speisekarte und profitieren rund um die Uhr von einem Küchenteam sowie einem eigenen Sommelier. So entsteht ein gehobenes Genusserlebnis, das die Premium-Positionierung des MSC Yacht Club unterstreicht.Das private Restaurant ist nur eine der exklusiven Annehmlichkeiten des MSC Yacht Club. Das „Schiff-im-Schiff“-Konzept bietet höchsten Komfort, Privatsphäre und individuellen Service mit exklusiven Bereichen, die nur per Schlüsselkarte zugänglich sind. Gäste genießen einen 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service, großzügige und stilvoll ausgestattete Suiten sowie Zugang zu einem privaten Rückzugsbereich mit eigenem Restaurant, Lounge, exklusivem Sonnendeck mit Whirlpools sowie Grill und Bar.Die Modernisierung wird schrittweise auf die weiteren Schiffe der Fantasia-Klasse ausgeweitet: diewird im Dezember 2026 fertiggestellt, gefolgt von derim April 2027 und derim Februar 2028. Die, auf der das Restaurant bereits umgestaltet wurde, wurde in der Palumbo Malta Shipyard umgebaut, bevor sie ihre Wintersaison im Mittelmeer begonnen hat. Folgende Reisen dermit dem neu gestalteten MSC Yacht Club Restaurant sind bereits buchbar:Weitere Modernisierungsmaßnahmen auf den Schiffen der Fantasia-Klasse umfassen einen neu gestalteten Future Cruise Bereich an Bord. Hier können Gäste bereits während ihrer aktuellen Reise ihre nächste Kreuzfahrt planen und buchen. Der Bereich wird erweitert und präsentiert sich in einem zeitgemäßen, eleganten Design mit modernen Möbeln, zusätzlichen Sitzgelegenheiten und beeindruckendem Meerblick. Der neue Future Cruise Bereich ist bereits auf derundverfügbar; diewird ihre Modernisierung im Laufe dieses Jahres abschließen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.