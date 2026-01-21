MSC Cruises macht La Romana zum neuen Ganzjahres-Heimathafen – neue Südkaribik-Routen ab November 2026

La Romana, Dominikanische Republik: In La Romana finden Reisende die perfekte Mischung aus Erholung, Kultur und Natur mit traumhaften Stränden, lokalen Kunsthandwerksläden, hervorragender Küche und einfachem Zugang zu bekannten Sehenswürdigkeiten wie der faszinierenden Cueva de las Maravillas sowie dem mediterran inspirierten Dorf Altos de Chavón aus dem 16. Jahrhundert.

Isla Catalina, Dominikanische Republik: Die Isla Catalina ist ein tropisches Paradies für Erholungssuchende und Abenteurer gleichermassen. Bekannt für kristallklares Wasser, farbenfrohe Korallenriffe und weisse Sandstrände, eignet sie sich ideal zum Schnorcheln oder Sonnenbaden. Alternativ können Gäste einen landschaftlich reizvollen Bootsausflug zur Isla Saona im Nationalpark Cotubanamá buchen, der für seine Mangroven und Korallenriffe berühmt ist.

Fort-de-France, Martinique: Martinique begeistert Besucher mit beeindruckender Natur, historischem Charme sowie wunderschönen Buchten und Stränden. In der lebendigen Hauptstadt Fort-de-France können Gäste farbenfrohe Architektur, lebhafte Märkte und lokale Geschäfte erkunden oder Ausflüge zu bekannten Rum-Destillerien, in den üppigen Regenwald und zu einzigartigen Stränden unternehmen.

Virgin Gorda, Britische Jungferninseln: Virgin Gorda zählt zu den malerischsten und ruhigsten Reisezielen der Britischen Jungferninseln und bietet ein unvergessliches Karibikerlebnis. Gäste können die weltberühmten Baths entdecken, an unberührten Stränden entspannen oder Wanderwege im Gorda Peak National Park mit spektakulären Ausblicken erkunden.

St. John's, Antigua und Barbuda: St. John's, die Hauptstadt von Antigua und Barbuda, ist bekannt für ihre farbenfrohen Häuser, historische Sehenswürdigkeiten wie das Fort James sowie als Tor zu einigen der schönsten Strände der Karibik, ideal zum Sonnenbaden und für Wassersportaktivitäten.

MSC Cruises kündigte heute auf der Fitur, der Internationalen Tourismusmesse in Madrid, neue ganzjährige Routen ab La Romana in der Dominikanischen Republik an. Der Start ist für November 2026 geplant.In Anwesenheit des Ministers für Tourismus der Dominikanischen Republik, David Collado, bekräftigte die Reederei ihr klares Bekenntnis: La Romana wird langfristig ganzjährig als neuer Heimathafen betrieben. Damit bietet MSC Cruises erstmals das ganze Jahr über Kreuzfahrten in der südlichen Karibik an.Diewird eine völlig neue Route mit wöchentlichen Abfahrten bedienen. Gäste können zwischen einer 7- oder einer kombinierten 14-Nächte-Kreuzfahrt wählen. Die Reisen sind bereits buchbar, die erste Abfahrt ist für den 16. November 2026 vorgesehen.Eines der Highlights dieser neuen Abfahrten ist der Anlauf der Isla Catalina vor der Küste der Dominikanischen Republik. Unberührte weisse Sandstrände und kristallklares Wasser laden zum Entspannen ein, während Abenteuerlustige beim Schnorcheln die umliegenden Korallenriffe und ihre vielfältigen Ökosysteme entdecken können.Mit mehreren internationalen Flughäfen ist die Dominikanische Republik für Gäste aus aller Welt komfortabel erreichbar. Das Programm derwird jährlich rund 120.000 internationale Gäste nach La Romana bringen und damit auch Hotels, Restaurants, Bars und Unternehmen in der Region langfristig stärken., dazu: „MSC Cruises läuft die Dominikanische Republik bereits seit 2014 an. Nach mehr als zehn Jahren ist es für mich ein besonderer Moment, mit La Romana heute unseren neuen Heimathafen vorzustellen. Mit dem ganzjährigen Betrieb verlängern wir die traditionelle Kreuzfahrt-Saison in der Südkaribik, schaffen positive wirtschaftliche Effekte in der Region und bringen jedes Jahr 120.000 zusätzliche internationale Besucher nach La Romana. MSC Cruises engagiert sich mit diesem neuen Programm langfristig in der Dominikanischen Republik.“– MSC Cruises bietet verschiedene Fly-&-Cruise-Pakete für die Dominikanische Republik an. Diese beinhalten Kreuzfahrt, Flug und Transfers und sorgen für maximale Sicherheit und Komfort, da die Gäste bei MSC Cruises alles aus einer Hand buchen – inklusive persönlicher Unterstützung bei allen Reisefragen.Dieist eines von vier Schiffen der Lirica-Klasse. Dank der kleineren Schiffsgrösse profitieren Reisende von einem noch persönlicheren Service.An Bord erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl an Gourmet-Restaurants, darunter zwei Hauptrestaurants mit mediterranen und internationalen Spezialitäten sowie zahlreiche Bars und Lounges für jeden Geschmack.Für Familien stehen spezielle Spiel- und Freizeitbereiche für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen zur Verfügung, darunter ein spannender Spray-Wasserpark. Teenager können zudem Virtual-Reality-Games und ihrer eigenen Teen Clubs nutzen.Auch für Fitness und Entspannung ist bestens gesorgt: Ein modernes Technogym®-Fitnessstudio, eine Power-Walking-Strecke, Minigolf, Shuffleboard sowie das MSC Aurea Spa mit wohltuenden Massagen, Anwendungen und einem Thermalbereich mit Dampfbad und Sauna runden das Angebot ab.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.