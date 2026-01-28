MSC Cruises baut Ocean Cay mit neuen Gästeerlebnissen und einem verlängerten Pier weiter aus

Die Privatinsel von MSC Cruises auf den Bahamas erhält ein Upgrade mit neuen Gastronomieangeboten, einem Strand nur für Erwachsene, einer weiter ausgebauten Familienlagune und Vieles mehr

Der Pier wird verlängert, damit ein zweites Schiff anlegen und noch mehr Gäste die traumhafte Insel erleben können

MSC Cruises hat heute einen umfangreichen Ausbau von Ocean Cay MSC Marine Reserve, der Privatinsel der Reederei auf den Bahamas, angekündigt. Die Insel erhält neue Einrichtungen, die das Gästeerlebnis noch weiter verbessern werden, sowie einen verlängerten Pier, damit zwei Schiffe zeitgleich anlegen können. Die Fertigstellung des Ausbaus ist für Ende 2027 geplant.Ocean Cay wurde Ende 2019 eröffnet und hat sich schnell zu einem beliebten Ziel auf den Karibik-Routen von MSC Cruises entwickelt. Im Einklang mit dem langjährigen Engagement für den Meeresschutz renaturierte die Reederei die ehemalige Sandabbauhalde zu einer einzigartigen Privatinsel mit kristallklarem Wasser und weißen Sandstränden.Die Insel, mit insgesamt acht Strandabschnitten auf über drei Kilometern, bietet abwechslungsreiche Einrichtungen und Aktivitäten: Bereiche zum Entspannen oder Schwimmen, sieben Bars, den Seakers Food Court für ein Essen in lockerer Atmosphäre mit verschiedenen Food Trucks sowie vielfältige Wassersportmöglichkeiten. Außerdem gibt es ein breites Angebot an Landausflügen: vom Schnorcheln und Wassersport über eine Tour auf den unverkennbaren Hingucker der Insel, ihren Leuchtturm, bis zur Beobachtung der einheimischen Tierwelt.Ab Ende 2027 können Gäste zusätzliche Highlights erwarten: neue Restaurants und Bars, einen Strand exklusiv für Erwachsene, eine voll ausgestattete Familienlagune sowie weitere mietbare Cabanas für höchsten Komfort.Zudem läuft der Ausbau des Piers, damit künftig zwei Schiffe gleichzeitig anlegen können und die Gäste direkt vom Schiff an Land gehen können. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant.Parallel dazu wird eine zweite, noch unbenannte private Insel entwickelt, intern als „Little Cay“ bezeichnet. Sie orientiert sich am Konzept von Ocean Cay und wird ein weiteres einzigartiges Inselerlebnis mit unberührten Stränden, Naturerlebnissen, luxuriöse Einrichtungen und Wassersportangeboten bieten.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.Seit der Eröffnung im Dezember 2019 lädt die Insel Ocean Cay, die der Renaturierung mariner Ressourcen und dem Schutz von Meereslebewesen gewidmet ist, Reisende aus aller Welt ein, die Natur zu erleben und einen einzigartigen Urlaub zu genießen. Insgesamt acht Sandstrände verteilen sich auf über drei Kilometer.MSC Cruises hat Ocean Cay von einem ehemaligen Industriegebiet zum Sandabbau in ein üppiges tropisches Paradies mit einem reichen marinen Ökosystem entwickelt. Die Insel wurde seither mehrfach für Tourismus und Umweltengagement ausgezeichnet, darunter 2023 als „Hope Spot“ von Mission Blue – eine Auszeichnung für besonders bedeutende Gebiete zur Förderung der Biodiversität und zum Schutz des Meereslebens.Seit 2019 betreibt die MSC Foundation das Super Coral Reefs Programme. Es setzt sich für die Wiederherstellung der Korallenriffe rund um Ocean Cay ein, dabei wird an besonders widerstandsfähiger Korallenarten geforscht, die Umweltbelastungen wie steigende Meerestemperaturen besser standhalten.Die Insel beherbergt seit April 2025 außerdem das neue Marine Conservation Center der MSC Foundation. Es dient als Basis für Wissenschaftler, Studierende und Inselbesucher und bietet interaktive Pavillons, einen Vortragssaal, ein Bio-Labor sowie eine Korallenzucht an Land und unter Wasser.