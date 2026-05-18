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Frisch, authentisch und unglaublich gut: MSC Cruises stellt zwei neue „Grab-and-Go“-Gastronomiekonzepte für die MSC Seashore vor

(lifePR) (München, )
  • Die zwei Restaurants „The Chicken Man“ und „Red Cactus BBQ & Ribs“ sind neu an Bord der MSC Seashore – und im Reisepreis inbegriffen
  • Die Reederei unterstreicht mit den neuen Konzepten ihr Ziel, das Gästeerlebnis auf der gesamten Flotte auf ein neues Level zu heben
  • Die MSC Seashore bietet 3-, 4- und 7-Nächte-Kreuzfahrten vom US-amerikanischen Port Canaveral (Orlando) in die Karibik an
Gäste auf der MSC Seashore haben mit der Eröffnung von zwei neuen Restaurants ab sofort neue „Grab-and-Go“-Essensoptionen.

Die beiden neuen Lokale – The Chicken Man und Red Cactus BBQ & Ribs – bereichern das gastronomische Angebot des Schiffes und bieten den Gästen frisch zubereitete Speisen, damit sie jeden Moment an Bord genießen können. Die Gerichte sind im Kreuzfahrtpreis inbegriffen.

Die Neuerungen sind Teil der laufenden Investitionen von MSC Cruises in die Modernisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Gästeerlebnisses auf der gesamten Flotte. Sie ergänzen das umfangreiche gastronomische Angebot der MSC Seashore, das verschiedene Gastronomiekonzepte von leger bis hin zu gehobenen Restaurants umfasst.

An Bord erwarten die Gäste fünf Spezialitätenrestaurants, darunter das beliebte Steakhouse Butcher’s Cut, das mexikanisch inspirierte Hola! Tacos and Cantina, die Kaito Sushi Bar und das Kaito Teppanyaki, wo die Gäste meisterhaft zubereitetes Sushi und andere exquisite, authentische asiatische Gerichte genießen können, sowie das Seafood-Restaurant Ocean Cay. Darüber hinaus servieren 18 Bars und Lounges von morgens bis abends Getränke für jeden Anlass und jeden Geschmack.

Das The Chicken Man beim Hauptpool auf Deck 18 serviert köstliche Chicken Tenders und eine Auswahl an frisch zubereiteten Chicken-Sandwiches, dazu gibt es eine große Saucenauswahl. Das Lokal mit Selbstabholung verfügt über einen schattigen Sitzbereich.

Das Red Cactus BBQ & Ribs ist sowohl zum Frühstück als auch zum Mittagessen geöffnet und vom klassischen amerikanischen Barbecue inspiriert. Morgens stehen Barbecue-Burritos, Pulled-Pork-Kartoffeltaler, Eier, Biskuits oder traditionelles „Grits“, eine Maisspeise, auf der Karte. Zum Mittag werden dann Gerichte wie Pulled Pork, Barbecue-Hähnchen, Rinderbrust, Schweinerippchen und Würstchen serviert, dazu gibt es klassische Beilagen wie gebackene Bohnen, die US-amerikanische Variante des Krautsalat Cole Slaw und Makkaroni mit Käse. Gäste, die es lieber süß mögen, können sich unter anderem Bananenpudding oder Cookie-Pecan-Butter-Kuchen gönnen. Das Red Cactus BBQ & Ribs befindet sich nahe dem Infinity-Pool am Heck des Schiffes auf Deck 8. Gäste finden hier einen ungezwungenen Sitzbereich – auch im Schatten.

Bernhard Stacher, Senior Vice President Shipboard Hospitality Operations bei MSC Cruises, dazu: „Wir sind stolz darauf, unseren Gästen ein breites Spektrum an Speisemöglichkeiten zu bieten – von eleganten Hauptrestaurants über internationale Gastronomiekonzepte bis hin zu entspannten Buffetangeboten. Mit einzigartigen und authentischen kulinarischen Erlebnissen trifft MSC Cruises jeden Geschmack. Die neuen Grab-and-Go-Angebote an Bord der MSC Seashore sind ein weiteres Zeichen dafür, das wir unser Gästeerlebnis kontinuierlich weiterentwickeln. Unsere Gäste wünschen sich eine große Auswahl – und genau die liefern wir. Mit dem neuen Angebot schaffen wir mehr Komfort und Flexibilität, um sorgfältig kreierte lokale Spezialitäten zu genießen und gleichzeitig die karibische Sonne an den Pools des Schiffes in vollen Zügen auszukosten."

In diesem Sommer unternimmt die MSC Seashore von Port Canaveral aus 3-, 4- und 7-Nächte-Kreuzfahrten, darunter:
  • 3- und 4-Nächte-Routen zu den Bahamas mit Zwischenstopps in Nassau und der MSC Cruises Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve. Ausgewählte 4-tägige Routen beinhalten einen Übernachtungsaufenthalt auf Ocean Cay.
  • 7-Nächte-Kreuzfahrten in die westliche Karibik mit Stopps in Cozumel und Costa Maya (Mexiko) sowie in Nassau und auf Ocean Cay.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.

Anlagen

MSC Cruises GmbH

MSC Cruises ist die weltweit drittgrößte Kreuzfahrtgesellschaft und Marktführer in Europa mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und verzeichnet eine starke, wachsende Präsenz in Nordamerika.

Als globale Kreuzfahrtmarke mit 23 modernen Schiffen, die Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten anbieten, können Gäste mehr als 100 Länder weltweit mit mehr als 300 Zielen besuchen, unvergessliche Erinnerungen sammeln und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau genießen.

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