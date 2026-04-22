Ein Jahr Marine Conservation Center: Die MSC Foundation zieht positive Bilanz zum Engagement in den Bahamas

Die MSC Foundation blickt auf ein Jahr voller Erfolge auf den Bahamas zurück: Durch den Ausbau von wissenschaftlichen Partnerschaften sowie die Weiterentwicklung der Programme in den Bereichen Korallenrestaurierung, Meeresforschung, Bildung und Stakeholder-Engagement, insbesondere auf Bimini, hat die Stiftung ihre Aktivitäten deutlich intensiviert.



Die MSC Foundation treibt die Wiederherstellung von Korallenriffen voran, ermöglicht praxisnahe Studienprogramme vor Ort für mehr als 20 Studierende der Meereswissenschaften und hat über 17.000 Besucherinnen und Besucher für den Schutz der Ozeane sensibilisiert. Damit unterstreicht sie ihr langfristiges Engagement für die ökologisch bedeutsamen marinen Ökosysteme der Bahamas.



Anlässlich des Earth Day zieht die MSC Foundation eine erste Bilanz ihres Marine Conservation Centers und hebt hervor, wie kontinuierliche, partnerschaftliche Zusammenarbeit zu nachhaltigem Fortschritt beiträgt. Gleichzeitig wird deutlich: Jede Maßnahme und jede Stimme zählen, um die Zukunft der Ozeane zu sichern.



„Unsere Arbeit auf den Bahamas basiert auf Partnerschaft, wissenschaftlicher Expertise und gemeinsamer Verantwortung“, sagt Emeline Bouchet, Marine Programme Manager der MSC Foundation auf Ocean Cay. „Der Earth Day ist ein wichtiger Anlass, um zu zeigen, dass unsere Aktivitäten über reine Wiederherstellungsmaßnahmen hinausgehen. Es geht darum, lokales Wissen und Kapazitäten zu stärken und sicherzustellen, dass bahamaische Studierende und die lokale Gesellschaft aktiv in Forschung, Bildung und Umweltschutz eingebunden sind.“



Fortschritte in Korallenrestaurierung und Forschung



Das Marine Conservation Center fungiert heute als operatives Zentrum und vereint Maßnahmen zur Wiederherstellung von Korallen, wissenschaftliche Forschung, Lehre und öffentliche Wissensvermittlung unter einem Dach, um Wachstum und Widerstandsfähigkeit gefährdeter Korallenarten gezielt zu fördern. Seit der Eröffnung wurden mehr als 600 Korallen in Unterwasseranlagen gezüchtet und über 250 davon erfolgreich in die umliegenden Riffe ausgesetzt. Dabei konnte auch während der Höchsttemperaturen im Sommer eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Korallen nachgewiesen werden.



Im Februar 2026 haben die MSC Foundation und das Perry Institute for Marine Science (PIMS) ihre wissenschaftliche Partnerschaft weiter ausgebaut: Durch den Austausch von Korallenarten auf Ocean Cay wurde die Artenvielfalt in den Aufzuchtanlagen erhöht und die Resilienz der Riffe gestärkt. Zudem integrierte PIMS im Rahmen des Reef Rescue Network Fragmente der Elchhornkoralle in die von ihnen betreuten Anlagen. Dies trägt zur genetischen Diversifizierung der Korallenbestände bei.



Stärkung von Forschung und Lehre in den Meereswissenschaften



Die MSC Foundation hat auch ihre Zusammenarbeit mit der University of The Bahamas weiter vertieft und unterstützt den Aufbau eines spezialisierten Meeresforschungslabors, um nachhaltig nationale Forschungs- und Lehrkapazitäten zu stärken.



Auch der akademische Austausch wurde im vergangenen Jahr konsequent ausgebaut: sechs Studierende der University of Miami und der Nova Southeastern University realisierten ihr Praktikum auf Ocean Cay, die durch 12 begleitende Exkursionen ergänzt wurden. Darüber hinaus nahmen Studierende der University of The Bahamas sowie des Bahamas Agriculture and Marine Science Institute an intensiven, einwöchigen Kursprogrammen auf Ocean Cay teil, bei denen 16 von ihnen praxisnahe Einblicke in Korallenvermehrung, Riffmonitoring und Restaurierungstechniken erhielten.



Sensibilisierung der Gäste und der lokalen Gesellschaft



Im ersten Jahr seit Eröffnung hat das Marine Conservation Center mehr als 17.000 internationale Besucherinnen und Besucher empfangen und sich als zentrale Plattform für Aufklärung und Engagement im Bereich Korallenschutz etabliert.



Über Ocean Cay hinaus unterstützte die MSC Foundation lokale Initiativen auf Bimini, darunter eine Aktion zur Strandreinigung mit mehr als 120 Teilnehmenden sowie ein neues Bildungsprogramm im Bereich Landwirtschaft an einer High School, das im Schuljahr 2025/26 bis zu 80 Schülerinnen und Schüler erreicht.



Langfristiges Engagement für die Bahamas



„Mit Blick nach vorn liegt unser Fokus darauf, diese Dynamik in einen messbaren, langfristigen Effekt zu überführen“, ergänzt Daniela Picco, Executive Director der MSC Foundation. „Durch den weiteren Ausbau unserer wissenschaftlichen Partnerschaften und gezielte Investitionen in lokale Kompetenzen werden wir die Bahamas weiterhin dabei unterstützen, eine führende Rolle im Bereich Meeresschutz und nachhaltige Entwicklung einzunehmen.“



Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.



Über die MSC Foundation



Die MSC Foundation mit Hauptsitz in Genf ist die philanthropische Organisation der MSC Group. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 engagiert sich die Stiftung in den Bereichen Umweltschutz, gesellschaftliche Unterstützung, Bildung sowie Katastrophenhilfe. Ihr Ziel ist es, die globale Reichweite und maritime Expertise von MSC zu nutzen, um aktiv zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung unseres „blauen Planeten“ und seiner Bevölkerung beizutragen.



Im Jahr 2025 unterstützte die MSC Foundation weltweit Umwelt-, Gesundheits-, Bildungs- und humanitäre Initiativen, die mehr als 310.000 Menschen in 33 Ländern erreichten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Arbeit auf den Bahamas, die im Fokus der Naturschutzaktivitäten steht – insbesondere im Rahmen des Super Coral Reefs Programme.



Über das Marine Conservation Centre



Das Marine Conservation Center (MCC) der MSC Foundation auf Ocean Cay (Bahamas) ist ein spezialisierter Standort für Korallenschutz, Meeresforschung und Umweltbildung. Als zentrale Plattform bringt das MCC Biologen, Wissenschaftler, Studierende und Besucher zusammen und ermöglicht praxisnahes Lernen rund um den Schutz mariner Ökosysteme.



Die Einrichtung umfasst unter anderem eine lokale Unterwasser-Korallenaufzuchtstation, einen Discovery Pavilion, einen Hörsaal, ein vollständig ausgestattetes Bio-Labor sowie eine landgestützte Aufzuchtanlage mit 22 Korallenbecken. Gleichzeitig dient das MCC als operative Basis für das Super Coral Reefs Programme der MSC Foundation, das sich auf die Wiederherstellung widerstandsfähiger Korallenökosysteme konzentriert.



Darüber hinaus schafft das Center gezielte Bildungsangebote, um das Bewusstsein für die Bedeutung von Korallenriffen und den Schutz mariner Lebensräume zu stärken. In Zusammenarbeit mit führenden Institutionen wie der University of The Bahamas, dem Bahamas Agriculture and Marine Science Institute sowie dem Perry Institute for Marine Science vermittelt das MCC bahamaischen Studierenden, Forschenden und Naturschützer die notwendigen Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten, um die Ozeane nachhaltig zu schützen.

(lifePR) (