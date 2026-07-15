Die MSC World Asia präsentiert den größten Venchi Schokoladen-Store auf See

An Bord der MSC World Asia eröffnet Venchi auf 300 Quadratmetern die bisher größte Erlebnisfläche auf See – mit einer Schokoladenboutique, einem Café und einer Gelateria mit Eis nach traditioneller italienischer Art

Gäste können individuelle Schokoladenkreationen gestalten, hochwertiges italienisches Gelato genießen und exklusive Venchi-Erlebnisse entdecken

Anlässlich der Partnerschaft bringen MSC Cruises und Venchi eine limitierte Eissorte auf den Markt, die in ausgewählten Venchi-Geschäften und an Bord erhältlich sein wird

Auf derentsteht das bislang größte Venchi-Schokoladenerlebnis auf See: Die traditionsreiche italienische Premiummarke eröffnet an Bord des neuen Flaggschiffs auf 300 Quadratmetern eine Schokoladenboutique mit Café und Gelateria. Die Partnerschaft unterstreicht den Anspruch von MSC Cruises, das kulinarische Angebot an Bord mit führenden Marken und Experten kontinuierlich weiterzuentwickeln.Wenn dieab Dezember 2026 im Mittelmeer in See sticht, bietet das neue Flaggschiff für jeden Geschmack das passende kulinarische Erlebnis. Mehr als 40 Bars, Lounges, Cafés und Restaurants sorgen für ein abwechslungsreiches und authentisches gastronomisches Angebot. Viele der Konzepte wurden gemeinsam mit international renommierten und preisgekrönten Kulinarik-Partnern entwickelt.Der neue Venchi Store ist der erste auf einem Schiff der World Class und zugleich der größte innerhalb der gesamten Flotte von MSC Cruises. Als multisensorisches Erlebnis konzipiert, vereint er Boutique, Café und Gelateria in einem eleganten Ambiente in der Galleria auf Deck 6 und bietet Platz für mehr als 60 Gäste.Gäste dürfen sich auf eine Vielzahl neuer Erlebnisse freuen: Sie können ihre eigenen Schokoladentafeln und -riegel gestalten, die charakteristische Auswahl der Venchi-Produkte entdecken – von Geschenksets bis zu Pralinen – sowie traditionell italienisches Gelato und täglich frisch zubereitete Spezialitäten genießen.Im Mittelpunkt steht die Schokoladenherstellung vor den Augen der Gäste. Sie können den erfahrenen Venchi-Chocolatiers bei der Arbeit zusehen und im „Chocolate Lab“ aus hochwertigen Zutaten ihre eigenen Schokoladentafeln kreieren. Zur Auswahl stehen unter anderem Haselnüsse aus dem Piemont und der ikonische Venchi-Schokoladenkaviar. Digitale Tools ermöglichen individuelle Designs und verleihen dem Erlebnis eine spielerische und kreative Note.Das Interieur verbindet italienisches Design und Handwerkskunst mit moderner Eleganz. Raumhohe Skulpturen, inspiriert von der italienischen Gelato-Tradition, und sorgfältig inszenierte Präsentationsflächen setzen die Kreationen von Venchi eindrucksvoll in Szene.Das Café und die Lounge bieten ein hochwertiges Kaffee-Erlebnis mit italienischem Espresso und Barista-Spezialitäten, verfeinert mit Venchi-Schokolade. Frisch zubereitete Croissants und Crêpes machen den Bereich vom Frühstück bis zum Nachmittag zu einem beliebten Treffpunkt.Am Abend ergänzen Cocktails mit Venchi-Schokolade das Angebot: Die typischen Venchi-Aromen treffen auf hochwertige Spirituosen und verleihen den Kreationen einen eleganten, modernen Touch.Abgerundet wird die Auswahl durch cremige Gelato-Shakes sowie eine große Auswahl an traditionell hergestellten Eissorten. Dazu zählen Klassiker wie Extra Dark Chocolate und Gianduja-Haselnuss ebenso wie die neue, exklusiv für MSC Cruises entwickelte Sortedie von den Farben, Aromen und Texturen des Meeres inspiriert ist.Die neue Eissorte „“ wurde von Venchi und MSC Cruises gemeinsam entwickelt und ist vom 1. bis 31. August erhältlich – in den Venchi-Stores an Bord der Schiffe der Seaside-Klasse sowie in ausgewählten Venchi-Geschäften an Land, darunter Standorte in den USA, in Großbritannien, in Frankreich und Italien. Ab Dezember wirddann auch auf derangeboten.Drei Geschmackskomponenten verbinden sich inzu einem verspielten, marmorierten Sand-und-Meer-Effekt, der optisch wie geschmacklich überzeugt: Die Basis bildet cremige Vanille, getoppt mit knusprigen Haselnusskeks- und gesalzenen Toffee-Stückchen − inspiriert vom traditionellen italienischen Gebäck Bacio di Dama. Ein leuchtend blauer Spirulina-Wirbel rundet die Kreation ab und erinnert an die schimmernden Farbtöne des Mittelmeers.Dienimmt am 4. Dezember ihren Betrieb im Mittelmeer auf und ist bereits mit verschiedenen Einschiffungshäfen, darunter beispielsweise Barcelona oder Genua, buchbar.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.