Die MSC Seascape erreichte pünktlich Galveston, um ihre erste Saison von dem neuen texanischen Heimathafen zu starten

Die MSC Seascape legte erstmals am neuen, hochmodernen Kreuzfahrtterminal 16 an, bevor sie am 9. November zu ihrer ersten Reise von ihrem neuen Heimathafen in See stach

Das Schiff bringt das charakteristische Kreuzfahrterlebnis von MSC Cruises damit in einen neuen US-Staat und unterstreicht das Engagement der Reederei in Nordamerika

Die MSC Seascape wird ganzjährig 7-Nächte-Kreuzfahrten in die westliche Karibik unternehmen

Boot Scootin' Entertainment: Das neue Unterhaltungsprogramm der MSC Seascape ist ebenfalls vom texanischen Flair beeinflusst, etwa mit der Country-Band „The Lone Star", „Dueling Pianos", Country-Line-Dance-Kursen und einer „Big Texas Sailaway"-Party. Diese neuen Angebote ergänzen das bestehende Showprogramm.

MSC Yacht Club: Für Gäste, die ihr Kreuzfahrterlebnis besonders luxuriös gestalten möchten, bietet der MSC Yacht Club, das exklusive „Schiff-im-Schiff"-Konzept von MSC Cruises, stilvolle Suiten in einem nur mit Schlüsselkarte zugänglichen Bereich. Hier befinden sich ebenfalls ein privates Restaurant, eine eigene Panorama-Lounge und ein exklusives Sonnendeck mit Pools, Grill & Bar. Gäste, die im MSC Yacht Club reisen, profitieren außerdem von Priority-Ein- und Ausschiffung, einem eigenen Butler, erstklassigem Zimmerservice, VIP-Sitzplätzen in allen Unterhaltungsbereichen und einem persönlichen Concierge.

Dieist am Freitagmorgen am hochmodernen Kreuzfahrtterminal 16 in ihrem neuen Heimathafen Galveston eingetroffen. Am Sonntag brach das Schiff zu seiner ersten 7-Nächte-Kreuzfahrt von dem texanischen Hafen in die westliche Karibik auf, die ganzjährig fortgesetzt werden. Auf der Route liegen unter anderem Costa Maya und Cozumel (Mexiko) sowie die Isla de Roatan (Honduras).Dieist eines der größten und innovativsten Schiffe von MSC Cruises und hält eine Vielzahl neuer Entertainment- und Kulinarikangebote bereit, die vom „Lone Star State“ Texas inspiriert sind. Die Gäste finden an Bord von familienfreundlichen Bordeinrichtungen bis hin zu luxuriösen Erlebnissen alles, was die charakteristische Kombination aus europäischem Stil und amerikanischem Komfort von MSC Cruises widerspiegelt und das Schiff zum perfekten Reiseziel macht.Diemaximiert das Karibik-Kreuzfahrterlebnis für ihre Gäste, da sie durch großzügige Außenflächen und viel Glas das Meer intensiv erlebbar macht. Das Schiff ist dank des großen Angebots an Entspannungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie dem kulinarischen Angebot das ideale Reiseziel für alle Gästetypen – vom Alleinreisenden bis zu Familien.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.Der Hafen von Galveston liegt an der Einfahrt zur Galveston Bay und zum Houston Ship Channel und ist seit 1825 ein florierendes maritimes Handelszentrum. Nur 45 Minuten vom offenen Meer entfernt, verfügt der 840 Hektar große Hafen über die Infrastruktur und die Ressourcen, um das wachsende Kreuzfahrt-, Fracht- und Handelsgeschäft zu bedienen.Der Hafen ist mit vier Kreuzfahrtterminals der viertgrößte Kreuzfahrthafen der USA. Für 2026 sind 445 Abfahrten und 3,9 Millionen Passagiere prognostiziert, was einen neuen Rekord für den Hafen darstellen würde.Galveston vermietet und unterhält außerdem eine Vielzahl von Frachtanlagen im Tiefwasserhafen von Galveston, der zu den 40 verkehrsreichsten Frachtwasserstraßen der USA zählt. Die Galveston Wharves sind eine selbsttragende städtische Einrichtung, deren Aufgabe es ist, Hafeneinnahmen zu generieren und zu reinvestieren, um der Gemeinde Galveston wirtschaftliches Wachstum, Arbeitsplätze und Umsatzsteuereinnahmen zu verschaffen.