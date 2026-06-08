Die MSC Foundation und MSC Cruises starten mit Oceans Day powered by MSC Foundation ein neues Edutainment-Programm für den Meeresschutz an Bord

Ein neues Bordprogramm – unterstützt von der MSC Foundation – auf allen Schiffen der Flotte vermittelt Kindern und Familien auf jeder Reise Wissen über die Meere

Das Programm soll jedes Jahr Tausende Kinder aus aller Welt durch interaktive Lernerlebnisse für den Schutz der Meere sensibilisieren

Zum Welttag der Ozeane haben die MSC Foundation und MSC Cruises heute den Start vonbekannt gegeben. Mit dem neuen Bordprogramm können Kinder und Familien durch besondere Erlebnisse, die Wissen, Kreativität und Mitmachen miteinander verbinden, die Ozeane besser kennenlernen und schützen. Das Programm soll jedes Jahr Tausende Kinder aus aller Welt erreichen und so dazu beitragen, dass eine neue Generation von „Meeresbotschaftern“ heranwächst.wurde gemeinsam von der MSC Foundation und dem Entertainment-Team von MSC Cruises entwickelt. Es wird schrittweise auf der gesamten Flotte eingeführt. Damit wird jede Kreuzfahrt zur Chance, jüngere Generationen für das Thema Meeresschutz zu begeistern. Das Programm basiert auf den langjährigen Erfahrungen der MSC Foundation mit Naturschutz- und Bildungspartnern: Es vereint Erkenntnisse aus dem Renaturierungsprojekt auf der Privatinsel Ocean Cay auf den Bahamas mit der Expertise renommierter Organisationen wie Mission Blue und Marevivo und schafft so altersgerechte und interaktive Lernerlebnisse., dazu: „ist Ausdruck unserer Überzeugung, dass Bildung die Grundlage für langfristigen Meeresschutz ist. Wir sind überzeugt: Wer das Meer kennt, schützt es. Indem wir Kindern und Familien helfen, eine persönliche Verbindung zu unseren Ozeanen aufzubauen, möchten wir Neugier, Verantwortungsbewusstsein und Engagement für den Schutz der Meere fördern.“Das Programm basiert auf drei Säulen: den Ozean auf jeder Kreuzfahrt in den Fokus zu stellen, Wissen über die Meere zu vermitteln und Familien aktiv einzubinden. Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 17 Jahren können an einer Vielzahl interaktiver Aktivitäten teilnehmen, darunter Spiele, Quizformate, Kreativ-Workshops, Malaktionen und Naturschutz-Challenges sowie– ein eigens entwickelter Song in Zusammenarbeit mit einem Kinderchor. Darüber hinaus werden Gäste ermutigt, im Rahmen der Initiativeein persönliches Versprechen zum Schutz der Ozeane zu geben. Ergänzend erhalten sie einen, der praktische Tipps und Anregungen enthält, die auch nach der Reise im Alltag umgesetzt werden können. Höhepunkt des Programms ist eine festliche Parade, die den Kindern positive Umweltbotschaften auf musikalische, spielerische und nachhaltig einprägsame Weise vermittelt.ergänzt„Mit ‚‘ unterstützt MSC Cruises an Bord unserer Flotte die Bildungsmission der MSC Foundation rund um den Meeresschutz und schafft gemeinsame Erlebnisse, um Kinder dazu zu ermutigen, die Ozeane besser zu verstehen und sich für ihren Schutz einzusetzen.“wird schrittweise auf der gesamten Flotte von MSC Cruises eingeführt. Auf allen Schiffen mit einem MSC Foundation Centre werden auch Mitarbeitende der MSC Foundation die Aktivitäten begleiten. Das Programm wird kontinuierlich weiterentwickelt und zukünftig um neue Inhalte ergänzt.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.