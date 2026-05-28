Die Kreuzfahrtsparte der MSC Group veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025

Der Energy Transition Plan verläuft planmäßig , mit klaren Meilensteinen bis 2050 und einer kontinuierlichen Anpassung an sich ändernde Vorschriften.

, mit klaren Meilensteinen bis 2050 und einer kontinuierlichen Anpassung an sich ändernde Vorschriften. Das IMO-Ziel für die Kohlenstoffintensität bis 2030 wurde fünf Jahre früher erreicht , unterstützt durch die fortlaufende Modernisierung der Flotte und operativen Verbesserungen.

, unterstützt durch die fortlaufende Modernisierung der Flotte und operativen Verbesserungen. Über 9.800 Tonnen erneuerbare Kraftstoffe wurden im Jahr 2025 eingesetzt , was zu einer Emissionsreduzierung von 48.714 Tonnen CO2e führte.

, was zu einer Emissionsreduzierung von 48.714 Tonnen CO2e führte. Die erstmalige Erfassung der Treibhausgasemissionen der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich Schiffbau, Trockendockbetrieb, Geschäftsreisen, Einkauf und Logistik von Lebensmitteln und Getränken sowie Abfallaufkommen – ein wichtiger Schritt zur Anpassung an die Anforderungen der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, noch vor dem gesetzlichen Zeitplan.

einschließlich Schiffbau, Trockendockbetrieb, Geschäftsreisen, Einkauf und Logistik von Lebensmitteln und Getränken sowie Abfallaufkommen – ein wichtiger Schritt zur Anpassung an die Anforderungen der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, noch vor dem gesetzlichen Zeitplan. Die Ausweitung der Landstromnutzung: 2025 gab es über die gesamte Flotte hinweg 217 erfolgreiche Landstromnutzungen, wodurch die Emissionen während der Liegezeit reduziert wurden.

2025 gab es über die gesamte Flotte hinweg 217 erfolgreiche Landstromnutzungen, wodurch die Emissionen während der Liegezeit reduziert wurden. Eine aktualisierte Biodiversitätsstrategie , die sich mit Maßnahmen auf den Schutz der Meere und verantwortungsvollen Tourismus konzentriert.

, die sich mit Maßnahmen auf den Schutz der Meere und verantwortungsvollen Tourismus konzentriert. Wasserressourcenmanagement, einschließlich der Erzeugung von 84,4 Prozent des Süßwassers an Bord, um die Entnahme von Wasser an Land zu minimieren.

einschließlich der Erzeugung von 84,4 Prozent des Süßwassers an Bord, um die Entnahme von Wasser an Land zu minimieren. Das Engagement in den Kommunen wird gestärkt , etwa mit der Einführung der Jugendbildungsinitiative „All Aboard!“ in Spanien und Portugal in Zusammenarbeit mit dem Branchenverband CLIA, die fast 200 Schülerinnen und Schüler erreichte.

, etwa mit der Einführung der Jugendbildungsinitiative „All Aboard!“ in Spanien und Portugal in Zusammenarbeit mit dem Branchenverband CLIA, die fast 200 Schülerinnen und Schüler erreichte. Die Ausweitung der Mitarbeiterinitiativen , einschließlich der Einführung von „Our Best“, einem Programm zur kulturellen Transformation, das die gesamte Belegschaft einbezieht.

, einschließlich der Einführung von „Our Best“, einem Programm zur kulturellen Transformation, das die gesamte Belegschaft einbezieht. Einführung einer überarbeiteten Employee Value Proposition , um weltweit Talente noch besser zu gewinnen und langfristig zu binden.

, um weltweit Talente noch besser zu gewinnen und langfristig zu binden. Ein anhaltendes Engagement für die Weiterbildung der Mitarbeitenden mit über 1,7 Millionen Schulungsstunden, die von digitalen Lernangeboten bis hin zu Führungskräfteprogrammen reichen.

Die Kreuzfahrtsparte der MSC Group hat heute ihren Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht, der deutliche und nachhaltige Fortschritte bei der Dekarbonisierung, dem verantwortungsvollen Umgang mit Reisezielen, der Biodiversität und Initiativen für die Mitarbeitenden aufzeigt, während die beiden Kreuzfahrtmarken des Unternehmens, MSC Cruises und Explora Journeys, weltweit weiter wachsen.Auf der Grundlage des Energy Transition Plans zeigt der Bericht, dass MSC Cruises und Explora Journeys weiterhin auf Kurs sind, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen (THG) im Schiffsbetrieb zu erreichen. Im Jahr 2025 hat die Kreuzfahrtsparte der MSC Group bereits fünf Jahre früher als geplant das von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) für 2030 gesetzte Ziel zur Reduzierung der Kohlenstoffintensität erreicht.dazu: „Wir treiben unsere Energiewende voran und investieren gleichzeitig in unsere Mitarbeitenden, stärken die Beziehungen zu den Kommunen, die wir anlaufen, und verfolgen einen strukturierteren Ansatz im Bereich der Biodiversität. Ich bin stolz auf unsere Fortschritte. Der diesjährige Bericht zeigt, dass unser Engagement auch angesichts des Wachstums unseres Unternehmens ungebrochen ist.“Die, das dritte LNG-Schiff mit Dual-Fuel-Motorentechnologie, wurde 2025 in Dienst gestellt. Alle künftigen Neubauten bei MSC Cruises und Explora Journeys werden ebenfalls über diese Technologie verfügen. Neben den Investitionen in die Flotte investiert das Unternehmen weiterhin in Häfen und Reiseziele weltweit. Im Jahr 2025 wurden zwei neue Terminals in Barcelona und Miami eröffnet, die beide von Beginn an unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte entwickelt wurden.Im Laufe des letzten Jahres hat MSC Cruises einen stärker strukturierten Ansatz beim gesellschaftlichen Engagement verfolgt, um einen engeren und produktiveren Dialog mit den lokalen Kommunen aufzubauen. Zu den Initiativen gehörten der direkte Dialog zu prioritären Themen, Bildungsprogramme, Schiffsbesichtigungen für lokale Interessengruppen sowie eine engere Zusammenarbeit mit Häfen, Behörden und Partnern.Umweltschutz bleibt ein integraler Bestandteil aller Aktivitäten. Der Bericht hebt einige Punkte der Biodiversitätsstrategie der MSC Group hervor, darunter Maßnahmen zur Verhinderung von Wal-Kollisionen, Routenanpassungen in entsprechenden Gebieten und eine verbesserte Schulung der Besatzung zu diesem Thema. Im Jahr 2025 wurde auf Ocean Cay, einer Insel der Reederei, die die gemeinnützige Organisation Mission Blue als „Hope Spot“ auswies, ein Marine Conservation Center eröffnet.Investitionen in die Mitarbeitenden bleiben auch bei wachsendem Geschäft eine Priorität, und die Fortschritte bei der Mitarbeiterbindung spiegeln sich in einer verbesserten Crew-Wiederholerrate von 91 Prozent im Jahr 2025 wider.Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 der Kreuzfahrtsparte der MSC Group umfasst die Unternehmenseinheiten von MSC Cruises S.A., einschließlich Explora Journeys, und berichtet über die Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025.