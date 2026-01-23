Das BWT Alpine Formula One Team enthüllt sein Fahrzeugdesign für 2026 bei einem Event an Bord von MSC Cruises

Das BWT Alpine Formula One Team ist das erste Formula-One-Team in der Geschichte des Sports, das seine Lackierung an Bord eines Kreuzfahrtschiffes vorstellt

Das Team präsentierte heute offiziell die Farben seines Formula One-Fahrzeugs A526 für die Saison 2026, bei einem Event an Bord der MSC World Europa in Barcelona

Diese Veranstaltung ist Teil der Partnerschaft zwischen MSC Cruises und dem BWT Alpine Formula One Team und steht für ein gemeinsames Engagement für Spitzenleistungen der französischen Industrie.

MSC Cruises und das BWT Alpine Formula One Team haben heute Geschichte geschrieben, denn als erstes Team in der Historie dieses Sports hat BWT Alpine die Lackierung seines Autos an Bord eines Kreuzfahrtschiffes vorgestellt.Das Fahrzeugdesign wurde während einer exklusiven Veranstaltung an Bord derin Barcelona enthüllt, als das Schiff im neuen, hochmodernen Terminal von MSC Cruises vor Anker lag. Am Event nahmen die Fahrer Pierre Gasly und Franco Colapinto, der Alpine Executive Advisor Flavio Briatore, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman von MSC Cruises, sowie weitere VIP-Gäste teil.Das Schiff wurde im Hafen über das europäische Mass-Balance-System mit Bio-LNG angetrieben, was bedeutet, dass diewährend der gesamten Dauer der Veranstaltung CO-neutral betrieben wurde. Dies passt hervorragend zum neuen Fahrzeug des BWT Alpine Formula One Teams, das in der Saison 2026 mit synthetischem Kraftstoff fahren wird – etwas, das auch MSC Cruises für die Zukunft plant.Die, die auf der Werft Chantiers de l'Atlantique im französischen Saint-Nazaire, gebaut wurde, und Alpine, das eine Fahrzeugfabrik in Dieppe betreibt, verkörpern stolz „Made in France“. Beide Unternehmen stehen für das Beste der französischen Ingenieurskunst sowie dem Savoir-faire des Landes und sind Branchenführer in Sachen Innovation, Effizienz und bahnbrechendem Design., dazu: „Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieses legendären Moments an Bord derzu sein. Auch wenn Kreuzfahrten und die Formula 1® scheinbar Welten voneinander entfernt sind, teilen wir doch dieselbe DNA – ein tiefes Bekenntnis zu Teamarbeit, Innovation und unvergesslichen Momenten, genau wie unsere Crew, die jeden Tag auf unseren Schiffen für genau solche Momente ihr Bestes gibt. Unsere Partnerschaft mit dem BWT Alpine Formula One Team basiert nicht nur auf gemeinsamen Werten, sondern auch auf den starken Verbindungen zur französischen Ingenieurskunst, was es besonders bedeutsam macht, dieses historische Ereignis auf einem in Frankreich entworfenen und gebauten Schiff zu veranstalten. Ich bin auch sehr stolz darauf, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der sich ebenso wie wir für die Erreichung der Netto-Null-Emissionsziele einsetzt.“, ergänzte„Heute beginnt ein neues Kapitel für das BWT Alpine Formula One Team. Ich bin unseren Partnern von MSC Cruises sehr dankbar. Nicht nur dafür, dass sie uns heute hier in Barcelona auf diesem unglaublichen Schiff, der, empfangen, sondern auch für ihre Unterstützung und ihr Engagement für unser Team. Sie haben sich als echte Partner erwiesen, während wir uns besonders wegen der neuen technischen Vorschriften auf eine zweifellos einzigartige Saison in der Geschichte der Formula 1® vorbereiten. Wir starten daher komplett neu in die Saison und haben die große Chance, wettbewerbsfähiger zu sein als jemals zuvor in den vergangenen Jahren“.Weiter fügt er hinzu: „Es waren einige unermüdliche Monate in der Fabrik in Enstone, in denen wir uns auf die Saison vorbereitet und den A526 zusammen mitentworfen und gebaut haben, die ab dieser Saison den neuen Motor und das Getriebe liefern werden. Auf diese Partnerschaft freuen wir uns sehr. Es ist fantastisch, dass so viele unserer Partner an einer Veranstaltung wie dieser teilnehmen. Ich danke ihnen allen, sowohl den neuen als auch den bestehenden Partnern, für ihr Engagement für das Team, insbesondere nach den Herausforderungen auf der Rennstrecke im letzten Jahr.“Die Gäste der Veranstaltung genossen unter anderem auch das Wasser, das an Bord mit modernster Reinigungstechnologie von BWT frisch gefiltert und mineralisiert wurde. Durch die Einführung dieses Wassers, AQUA by MSC, in der gesamten Flotte werden voraussichtlich über vier Millionen Plastikwasserflaschen pro Monat eingespart. Bis 2026 werden damit flottenweit durchschnittlich mehr als 49 Millionen Einweg-Plastikwasserflaschen pro Jahr vermieden, was das Engagement von MSC Cruises für die Reduzierung seiner Umweltbelastung weiter unterstreicht. Dieses Engagement teilt auch das BWT Alpine Formula One Team. Diese Bekanntmachung ist Teil der globalen Partnerschaft zwischen MSC Cruises und dem BWT Alpine Formula One Team.MSC Cruises ist seit Februar 2025 Premium-Partner des Teams und seit 2022 globaler Sponsor der Formula 1®.Dieist das erste Schiff der World Class-Serie von MSC Cruises. Sie zählt zu den energieeffizientesten Kreuzfahrtschiffen weltweit und unterstreicht das klare Bekenntnis des Unternehmens zu LNG als Übergangstechnologie – sowie die konsequente Ausrichtung auf zukünftige erneuerbare Kraftstoffe.Die Fahrer des BWT Alpine Formula One Teams und VIPs hatten die Möglichkeit, das Schiff zu erkunden, bevor sie sich in der Panorama Lounge versammelten, um die weltweite Enthüllung des neuesten Rennwagens des Teams mitzuerleben. Dank ihrer raumhohen Fenster bietet diese Location einen atemberaubenden Blick auf das Meer und den Hafen von Barcelona sowie das neue, moderne Kreuzfahrtterminal von MSC Cruises.Das Schiff verfügt über mehr als 13 Restaurants, 20 Bars und Lounges, sechs Swimmingpools und die spektakuläre Rutsche „The Venom Drop @ The Spiral”, die über elf Decks nach unten führt.Die Gäste der Veranstaltung konnten auch die erstklassige Gastfreundschaft von MSC Cruises erleben, denn die preisgekrönten Köche der Reederei kreierten ein maßgeschneidertes Menü, das von den Restaurants an Bord derund den vielfältigen Speisekonzepten der gesamten Flotte inspiriert war.Das Menü zeigte die Kreativität und das handwerkliche Können der Küchenteams von MSC Cruises mit Spezialitäten wie Rinder-Tagliata mit Rucola-Pesto, gekühlten Hummermedaillons mit Koriander-Limetten-Creme und sibirischem Kaviar sowie heiß gebratenen Jakobsmuscheln mit Apfel-Fenchel-Confit und Trüffeldressing.Die Gäste an Bord derwerden weiterhin zu den ersten gehören, die den 2026er-Wagen des BWT Alpine Formula One Teams aus nächster Nähe erleben können, da er während der weiteren Reise des Schiffes in den kommenden Tagen an Bord verbleiben wird.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.