Buchungsstart für Kreuzfahrten der neuen MSC World Atlantic, die ab November 2027 von Port Canaveral aus in See sticht

Die MSC World Atlantic wird ab November 2027 von ihrem ersten Heimathafen Port Canaveral in Florida (USA) aus ihre Kreuzfahrten unternehmen

Das Schiff nimmt seine Gäste mit zu beliebten Karibikzielen, darunter die Bahamas-Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve, Nassau (Bahamas), Cozumel und Costa Maya (Mexiko), Grand Turk Island (Turks- und Caicosinseln) sowie Puerto Plata (Dominikanische Republik)

Gäste genießen über 40 Bars und Restaurants, erstklassiges Entertainment und vielfältige Familienangebote

MSC Cruises startet heute den Verkauf für Kreuzfahrten der, die im November 2027 erstmals von Port Canaveral in Florida aus in See stechen wird. Das Schiff verbindet Kultur, Kulinarik und Stil der beiden Kontinente, die den Atlantik einfassen.Als viertes Schiff der wegweisenden World Class wurde dieentwickelt, um den charakteristischen europäischen Stil von MSC Cruises mit amerikanischem Komfort zu verbinden. Sie wird wöchentlich im Wechsel 7- und 14-Nächte-Routen in die östliche und westliche Karibik unternehmen, auf dem Programm stehen dabei einige der beliebtesten Destinationen, wie Ocean Cay MSC Marine Reserve, die Privatinsel von MSC Cruises auf den Bahamas., dazu: „Die Positionierung derin Port Canaveral zeigt, dass wir unseren Gästen aus den USA und der ganzen Welt unsere modernsten Schiffe bieten. Port Canaveral ist ein zentraler Knotenpunkt und bietet für Gäste aus aller Welt ideale Anreisebedingungen. Wie jedes neue Schiff wird auch diemit innovativen Bordangeboten, Attraktionen und Highlights neue Maßstäbe für unsere Karibikkreuzfahrten setzen.“, ergänzt die heutige Bekanntgabe mit einer Videobotschaft mit einer Prise Humor: „Als MSC Cruises mich zum ersten Mal fragte, ob ich Taufpatin sein möchte, war ich ein wenig unsicher, ob ich die Richtige für diese Rolle bin. Nach der Taufe derim vergangenen April fühlte ich mich jedoch sehr geehrt, dass ich diese Rolle übernehmen durfte. Ich könnte nicht stolzer sein! Und jetzt steigt die Vorfreude darauf, die „Tauftante“ derzu sein. Ich werde eine coole „Tauftante“ sein! Und ich weiß, dass die Menschen das neue Schiff lieben werden, wenn es 2027 in Port Canaveral eintrifft.“Mit mehr als 38.000 Quadratmetern öffentlicher Fläche eröffnet dieihren Gästen die Möglichkeit, die Welt mit einem einmaligen Urlaub zu erkunden, an jeder Ecke neue Erlebnisse zu entdecken und mit allen Sinnen zu genießen.Über 40 Bars, Restaurants und Lounges warten darauf, erkundet zu werden – von authentischen italienischen Lokalen über das amerikanische Steakhouse Butcher’s Cut bis hin zu Kaito Teppanyaki, das japanische Aromen mit spektakulärer Showküche vereint.Das Schiff wird außerdem eine neue, pulsierende Loungebar präsentieren: Viva La Musica. Hier wird die lateinamerikanische Kultur mit Musik, Salsa-Tanz und einer großen Auswahl handgemachter Cocktails zelebriert.In Anlehnung an ihre Schwesterschiffe,und, wird dieüber sieben Bord-Bereiche verfügen – jeder mit eigener Atmosphäre, eigenen Angeboten und Erlebnissen, die den Aufenthalt an Bord noch abwechslungsreicher machen.Für Adrenalinliebhaber bietet dieAttraktionen wie den Cliffhanger, eine spektakuläre Überwasser-Schaukel, die Gäste 50 Meter über dem Meer hin und her schwingen lässt, sowie weitere spannende Neuheiten, die in Kürze vorgestellt werden.MSC Voyagers Club Mitglieder (einschließlich Welcome-Status), die zwischen dem 10. und 24. Dezember 2025 buchen, erhalten 1.000 zusätzliche Punkte. Mitglieder mit Classic-Status und höher erhalten zudem ein Bordguthaben von 50 Euro pro Person und profitieren bei Buchungen mehr als zwölf Monate vor Abfahrt weiterhin von ihren gewohnten Voyagers Exclusives: darunter fünf Prozent plus fünf Prozent Rabatt sowie doppelte Mitgliedspunkte nach erfolgter Buchung. Mitglieder mit Silver-Status erhalten ebenfalls 50€ Euro Bordguthaben. Vollständige Geschäftsbedingungen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.– Als eine der über 40 Bars, Restaurants und Lounges des Schiffs werden hier die lateinamerikanische Kultur mit Live-Musik, Tanz und Cocktails bis spät in die Nacht gefeiert.–Dieser vielseitige retro-inspirierte Bereich bringt Familien für Spiele und kreative Aktivitäten zusammen und feiert auf dersein Debüt in den USA. Unter anderem werden die LEGO® Family Zone, Autoscooter, Basketball, Tischtennis, Tischkicker und Rollschuhlaufen angeboten.– Das exklusive „Schiff-im-Schiff“-Konzept von MSC Cruises in einem ausschließlich mit Schlüsselkarte zugänglichen Bereich bietet eine eigene Lounge, ein exklusives Restaurant, privates Sonnendeck mit Pool und 24-Stunden-Concierge-Service. Zusätzlich können die Gäste auch alle weiteren Angebote des Schiffes in Anspruch nehmen. Dieverfügt über 144 luxuriöse Suiten. Die VIP-Privilegien setzen sich auch auf Ocean Cay MSC Marine Reserve fort. Gäste des MSC Yacht Club haben exklusivem Zugang zum Ocean House Beach.– Gäste finden an Bord sechs Spezialitätenrestaurants, darunter beliebte Klassiker wie das Butcher’s Cut Steakhouse, Kaito Sushi & Teppanyaki und Hola! Tacos & Cantina sowie neue Konzepte, die in naher Zukunft vorgestellt werden. Diebietet kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack.– Im Family Aventura District gelegen, lädt dieser dynamische Outdoor-Park mit Aquapark, Rutschen und Wasserspielen sowie einem eigenen Hochseilgarten Familien zum Spielen, Essen und Entdecken ein.– Nach dem Erfolg auf derkommt diese spektakuläre Überwasser-Schaukel nun auch auf die: Sie lässt Gäste 50 Meter über dem Meer schaukeln und sorgt für einen unvergesslichen Nervenkitzel.– Als familiengeführtes Unternehmen weiß MSC Cruises, was Familien glücklich macht. An Bord erwartet Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren einer der größten Kids-Clubs der Flotte inklusive zwei neuer LEGO® Bereiche mit actionreichen Angeboten.– Die stilvolle und elegante zweistöckige Cocktail-Lounge verwandelt sich am Abend in ein spektakuläres Theater mit internationalem Entertainment und immersiven LED-Effekten.– Einer der größten Spabereiche der Flotte mit Saunen, Dampfbädern und Schneeräumen. Gäste genießen zudem ein umfassendes Angebot an Gesichts- und Körperbehandlungen, ein Fitnessstudio powered by Technogym® mit Meerblick sowie den Gentlemen’s Barber.Diewird mit LNG betrieben – ein Kraftstoff, der den direkten Übergang zu regenerativem Bio- und synthetischem LNG ermöglicht. Das Schiff ist mit Landstromanschluss ausgestattet, sodass die Motoren während der Liegezeit im Hafen abgeschaltet werden können, um lokale Emissionen zu verhindern und die Luftqualität zu schonen.Moderne Smart-Technologie sorgt an Bord dafür, dass Gäste komfortabel reisen, während Energie- und Wasserverbrauch geringgehalten werden. Zudem verfügt das Schiff über eine fortschrittliche Abwasseraufbereitungsanlage sowie ein umfassendes Recycling- und Abfallmanagementsystem, das den Restmüll minimiert.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.