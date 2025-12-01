Kontakt
Online-Psychotherapie für ältere depressive Menschen

Klinische Phase der DFG-geförderten Studie beginnt jetzt. Betroffene können sich deutschlandweit für eine Teilnahme anmelden.

Depressionen im Alter sind weit verbreitet. Rund 31 Prozent der älteren Bevölkerung kennen das Gefühl von Antriebslosigkeit, ziehen sich zurück und verlieren das Interesse an Dingen, die ihnen früher Freude bereitet haben. Um speziell für diese Gruppe neue, wissenschaftlich fundierte und leicht zugängliche Therapieangebote zu entwickeln, startet heute die klinische Phase einer Studie zur Wirksamkeit digitaler Gruppenpsychotherapie bei älteren Menschen mit Depressionen. Betroffene ab 68 Jahren können sich deutschlandweit ab sofort für eine Teilnahme anmelden. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht.

Die Studie wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit knapp 1,2 Millionen Euro gefördert. Studienleiterin Prof. Dr. Eva-Marie Kessler, Expertin für Gerontopsychologie an der MSB Medical School Berlin: „Auf unserer Website VISION-AGE.de werden Format und Ablauf der Studie genau beschrieben. Es gibt auch einen Selbsttest zur Ersteinschätzung einer möglichen depressiven Symptomatik sowie Kontakt- und Anmeldemöglichkeiten.“ Gemeinsam mit Prof. Dr. Simon Forstmeier, Alternspsychologe an der Universität Siegen, hat sie den Therapieansatz entwickelt. „Unser Ziel ist, mit den Patientinnen und Patienten neue, positive Sichtweisen auf ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft zu entwickeln“, betont er.

Der Vorteil für Teilnehmende: Sie erhalten über einen Zeitraum von 20 Wochen kostenfrei professionelle Unterstützung in Form von digitalen Gruppensitzungen und begleitenden digitalen Einzelgesprächen mit erfahrenen approbierten Psychotherapeutinnen. Zu den technischen Voraussetzungen für die Teilnahme zählen eine stabile Internetverbindung, eine E-Mail-Adresse und ein Computer oder Notebook.

Prof. Dr. Eva-Marie Kessler leitet an der MSB die Spezialambulanz für Psychotherapie im Alter. „Wir stellen immer wieder fest, dass unsere älteren Patientinnen und Patienten über einen langen Zeitraum still leiden. Sie meinen, ihre Probleme selbst bewältigen zu müssen und wollen anderen nicht zur Last zu fallen. Gleichzeitig ist der Leidensdruck sehr hoch. Psychotherapeutische Hilfe bekommen ältere depressive Menschen jedoch nur selten, obwohl dies in medizinischen Leitlinien so empfohlen wird. Mit unserer Studie wollen wir die Wirksamkeit digitaler Gruppentherapieangebote wissenschaftlich untersuchen. Alle Teilnehmenden profitieren davon, indem sie professionelle Hilfe erhalten.“

Informationen zur Studie sowie Kontakt- und Anmeldemöglichkeiten: www.VISION-AGE.de. Kontakt für weiterführende Fragen: vision-age@medicalschool-berlin.de, T: 030 766 8375 3797

