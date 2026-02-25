Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1052317

MSB Medical School Berlin GmbH Rüdesheimer Straße 50 14197 Berlin, Deutschland http://www.medicalschool-berlin.de
Ansprechpartner:in Frau Silke Fortmann
Logo der Firma MSB Medical School Berlin GmbH

Neues zukunftsweisendes Studienprogramm setzt klare Schwerpunkte in der Sozialen Arbeit

MSB Medical School Berlin und MSH Medical School Hamburg bündeln Kompetenzen und bilden mit einem innovativen Programm angehende Fach- und Führungskräfte in der Sozialen Arbeit aus.

(lifePR) (Berlin, Hamburg, )
Soziale Problemlagen sind heute vielschichtiger denn je – und die Soziale Arbeit muss auf diese Komplexität mit differenzierten Ansätzen reagieren. Die MSB Medical School Berlin – Hochschule für Gesundheit und Medizin sowie die MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical University starten deshalb zum Wintersemester 2026/27 ein zukunftsweisendes Studienprogramm für das breite Feld der Sozialen Arbeit. „Wir möchten junge Menschen nachhaltig für zukünftige Aufgaben in diesem gesellschaftlich relevanten Bereich ausbilden. Dafür setzen wir auf konkrete inhaltliche Schwerpunkte und auf die Vermittlung interdisziplinärer und interprofessioneller Kompetenzen“, sagt Ilona Renken-Olthoff, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin beider Hochschulen.

Armut, gesellschaftliche Spaltung, zunehmende psychische Belastungen, die Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte sowie die Auswirkungen von Digitalisierung und demografischem Wandel: Die Soziale Arbeit in Deutschland steht vor enormen Herausforderungen. Dem tragen die Studienprogramme von MSB und MSH Rechnung. Wer seine berufliche Zukunft in der Sozialen Arbeit sieht, kann sowohl in Berlin als auch in Hamburg zunächst das staatlich und berufsrechtlich anerkannte Bachelorstudium Soziale Arbeit absolvieren – in Berlin wahlweise in deutscher oder englischer Sprache. Die weitere fachliche Spezialisierung erfolgt im Masterstudium.

An der MSH wird künftig der Master Klinische Soziale Arbeit (M.A.) angeboten, an der MSB kann der Master Soziale Arbeit, Schwerpunkt Digitale Soziale Arbeit / Forensische Soziale Arbeit / Kinder-, Jugend- und Gewaltschutz in der Sozialen Arbeit (M.A.) studiert werden. Beide Studiengänge bieten nach erfolgreichem Abschluss die Voraussetzung für eine Promotion. Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Klinische Soziale Arbeit der MSH haben zudem die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres einen zweiten Masterabschluss im neuen Schwerpunktstudiengang an der MSB zu erlangen. Dafür steigen sie inhaltlich direkt in einen der drei fachlichen Schwerpunkte ein.

Eine weitere Besonderheit beider Masterstudiengänge: Studierende haben die Option, teilintegriert die Weiterbildung in Systemischer Beratung zu absolvieren. Diese qualifiziert für verantwortliche Tätigkeiten in sozialpädagogischen Beratungsstellen, für die Leitung anspruchsvoller Teams sowie für die freiberufliche Arbeit als Coach. Kompetenzen aus sechs Mastermodulen werden für den Erwerb des Zertifikats angerechnet, weitere Leistungen sind parallel zum Studium zu erbringen. Das Zertifikat wird nach Erfüllung aller Voraussetzungen von den Dachverbänden „Systemische Gesellschaft“ (SG) und „Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie“ (DGSF) vergeben.

MSB Medical School Berlin GmbH

Über die MSB Medical School Berlin
Die MSB Medical School Berlin – Hochschule für Gesundheit und Medizin ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit Sitz in Berlin-Wilmersdorf. Sie wurde 2012 von der Bildungsunternehmerin Ilona Renken-Olthoff gegründet. Zahlreiche Bachelor- und Masterstudiengänge wurden seither erfolgreich akkreditiert bzw. reakkreditiert. Seit 2020 bietet die MSB auch den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin an der Fakultät Medizin an. Das Besondere: Mit ihren drei Fakultäten vereint die MSB Fachhochschule und Universität. Dabei setzt sie auf eine durchgängig interdisziplinäre und interprofessionelle Ausrichtung von Lehre und Forschung, um ihre Studierenden nachhaltig zu Health Professionals auszubilden.

Über die MSH Medical School Hamburg
Die MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical University ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit Sitz in der Hamburger HafenCity. Sie wurde 2009gegründet und bietet seitdem eine Vielzahl an Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin an. Das Besondere an der MSH ist, dass sie mit ihren Fakultäten Fachhochschule und Universität vereint. Die Hochschule bietet ein zeitgemäßes und zukunftsfähiges Studium durch eine durchgängig interdisziplinäre und interprofessionelle Ausrichtung von Lehre und Forschung, um nachhaltig zu Health Professionals auszubilden.

Über die IRO Group
Die IRO Group ist ein erfolgreiches Netzwerk aus Forschungsinstituten, Forschungs- und Lehrambulanzen sowie Weiterbildungsinstituten der Bildungsunternehmerin Ilona Renken-Olthoff. Zur IRO Group gehören fünf private, staatlich anerkannte Hochschulen und Universitäten: die MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical University, die MSB Medical School Berlin – Hochschule für Gesundheit und Medizin, die HMU Health and Medical University Erfurt, die HMU Health and Medical University mit Sitz in Potsdam und Standorten in Düsseldorf / Krefeld und München und die BSP Business and Law School in Berlin als Managementhochschule mit einer universitären juristischen Fakultät.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.