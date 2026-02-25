Neues zukunftsweisendes Studienprogramm setzt klare Schwerpunkte in der Sozialen Arbeit

MSB Medical School Berlin GmbH

Über die MSB Medical School Berlin

Die MSB Medical School Berlin – Hochschule für Gesundheit und Medizin ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit Sitz in Berlin-Wilmersdorf. Sie wurde 2012 von der Bildungsunternehmerin Ilona Renken-Olthoff gegründet. Zahlreiche Bachelor- und Masterstudiengänge wurden seither erfolgreich akkreditiert bzw. reakkreditiert. Seit 2020 bietet die MSB auch den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin an der Fakultät Medizin an. Das Besondere: Mit ihren drei Fakultäten vereint die MSB Fachhochschule und Universität. Dabei setzt sie auf eine durchgängig interdisziplinäre und interprofessionelle Ausrichtung von Lehre und Forschung, um ihre Studierenden nachhaltig zu Health Professionals auszubilden.



Über die MSH Medical School Hamburg

Die MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical University ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit Sitz in der Hamburger HafenCity. Sie wurde 2009gegründet und bietet seitdem eine Vielzahl an Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Staatsexamensstudiengang Humanmedizin an. Das Besondere an der MSH ist, dass sie mit ihren Fakultäten Fachhochschule und Universität vereint. Die Hochschule bietet ein zeitgemäßes und zukunftsfähiges Studium durch eine durchgängig interdisziplinäre und interprofessionelle Ausrichtung von Lehre und Forschung, um nachhaltig zu Health Professionals auszubilden.



Über die IRO Group

Die IRO Group ist ein erfolgreiches Netzwerk aus Forschungsinstituten, Forschungs- und Lehrambulanzen sowie Weiterbildungsinstituten der Bildungsunternehmerin Ilona Renken-Olthoff. Zur IRO Group gehören fünf private, staatlich anerkannte Hochschulen und Universitäten: die MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical University, die MSB Medical School Berlin – Hochschule für Gesundheit und Medizin, die HMU Health and Medical University Erfurt, die HMU Health and Medical University mit Sitz in Potsdam und Standorten in Düsseldorf / Krefeld und München und die BSP Business and Law School in Berlin als Managementhochschule mit einer universitären juristischen Fakultät.

