Tausende Besucher sorgen für ein buntes Treiben beim Saisonauftakt der Motorsport Arena

Der Startschuss für die diesjährige Motorsportsaison fiel mit dem Arena Autofrühling 2024 und das Wetter spielte dabei in die Hände der Organisatoren. „Eine ganze Region war mit dabei.“, zeigt sich Organisatorin Sophie Haller begeistert vom diesjährigen Arena Autofrühling. „Viele Vereine und tolle Attraktionen auf der Bühne, dazu Aussteller aus dem Bördekreis bereicherten den Tag für Jung und Alt.“, fasst Sophie Haller das Event zusammen.Die zahlreichen Besucher strömten auf das Gelände, um das bunte Treiben zu genießen und sich von der Vielfalt an Fahrzeugen und Ständen inspirieren zu lassen. Der Arena Autofrühling fungierte nicht nur als Saisonauftakt, sondern auch als ein Treffpunkt für Familien, Motorsportfans und Neugierige gleichermaßen. Die Tribünen waren gut gefüllt mit Zuschauern, die sich auch für die historischen Rennfahrzeuge des Oldtimer Trackdays begeistern konnten.Die Vielfalt an Ständen und Mitmach-Aktionen der Vereine bot den Besuchern eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen rund um die Themen Freizeit und Regionalität.„Was den Arena Autofrühling 2024 besonders auszeichnete, war die volksnahe Gestaltung und die gute Stimmung, welche sich durch die ganze Veranstaltung zog.“, beschreibt Ralph Bohnhorst, Geschäftsführer der Motorsport Arena die positive Grundstimmung der Besucher.Der diesjährige Arena Autofrühling war somit nicht nur ein erfolgreicher Start in die Motorsportsaison, sondern auch ein beeindruckendes Event, das sowohl bei Familien als auch bei Motorsportfans für Begeisterung sorgte. Die Organisatoren bedanken sich bei allen Besuchern, Ausstellern und Partnern für ihr Engagement und freuen sich auf die nächsten Events.Weiter geht es bereits vom 12. bis 14. April mit dem VFV Klassik GP Oschersleben mit 360 Teilnehmern aus dem historischen Gespann und Motorrad-Bereich. Der Eintritt kostet pro Tag nur 5 Euro. „Es ist unsere erste Motorrad-Veranstaltung des Jahres, bevor eines der Saisonhighlights mit dem Auftakt der DTM vom 26.-28. April auf der Agenda der Rennstrecke steht.“, erläutert Ralph Bohnhorst.Alle Informationen zum weiteren Saisonkalender der Rennstrecke gibt es unter www.motorsportarena.com