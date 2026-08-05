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Motorsport Arena Oschersleben GmbH Motopark Allee 20 - 22 39387 Oschersleben, Deutschland http://www.motorsportarena.com
Ansprechpartner:in Frau Sophie Haller +49 3949 9200
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Premiere in der Motorsport Arena Oschersleben: „Tage des Donners – die Börde bebt“ feiert ostdeutsche Fahrzeugkultur

(lifePR) (Oschersleben, )
Vom 14. bis 16. August 2026 feiert die Motorsport Arena Oschersleben die Premiere eines neuen Veranstaltungsformats: „Tage des Donners – die Börde bebt“. Das dreitägige Event vereint Motorsport, Fahrzeugtreffen und Familienprogramm und richtet sich an Fans ostdeutscher Fahrzeugkultur.

Der Duft von Zweitaktmotoren, legendäre Kultfahrzeuge aus der Republik und ein vielseitiges Rahmenprogramm machen die Motorsport Arena an diesem Wochenende zum Treffpunkt für Ostmobil-Besitzer und Sammler aus ganz Deutschland.

Auf der Rennstrecke sorgen unter anderem der ADAC Historic Cup Ost und der Trabant Lada Racing Cup für spannenden Motorsport. Besitzer von Ostfahrzeugen haben zudem die Möglichkeit, bei geführten Fahrten selbst das Lenkrad in die Hände zu nehmen. Für ein besonderes Erlebnis mit viel Adrenalin sorgen Renntaxifahrten im Trabant oder Melkus.

Auch abseits der Rennstrecke wird den Besuchern einiges geboten. Der Show & Shine Contest im Infield bietet die perfekte Bühne für besonders außergewöhnliche Fahrzeuge. Im Fahrerlager können Besitzer von Ost-Mopeds ihr Fahrzeug auf dem Leistungsprüfstand testen oder beim Burnout Contest ihre Reifen qualmen lassen. Auf der Kartbahn stehen mit dem Simson-Sprintrennen und der Simson GP, die ein sechsstündiges Rennen austragen, zwei weitere Highlights auf der Agenda.

Ergänzt wird das Programm durch Hubschrauberrundflüge über die Rennstrecke, Live-Musik auf der Bühne sowie durch eine Ausstellung historischer Melkus-Sportwagen. In der Händlermeile mit Teilemarkt und Fanartikeln finden Besucher und Sammler alles rund um ihr Hobby. Eine Fotobox bietet die Möglichkeit, ein Erinnerungsbild mit nach Hause zu nehmen. In der Kids Area kommen auch die jüngeren Gäste auf ihre Kosten.

Das wohl außergewöhnlichste Highlight der Veranstaltung ist der Weltrekordversuch der längsten geschlossenen Kette aus Ostfahrzeugen auf der Rennstrecke. Alle Besitzer entsprechender Fahrzeuge sind eingeladen, Teil dieses einzigartigen Rekordversuchs zu werden und Geschichte zu schreiben.

Mit „Tage des Donners – die Börde bebt“ schafft die Motorsport Arena Oschersleben ein neues Event für Liebhaber ostdeutscher Fahrzeuggeschichte und verbindet Motorsport, Nostalgie und Gemeinschaft zu einem abwechslungsreichen Wochenende.

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich unter www.motorsportarena.com/... sowie an der Tageskasse. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Motorsport Arena Oschersleben GmbH

Die Motorsport Arena Oschersleben in Sachsen-Anhalt wurde 1997 als dritte permanente Rennstrecke Deutschlands eröffnet. Im Jahre 2005 erfolgte die Umfirmierung (von damals Motopark) auf den bis heute gültigen, charakteristischen Namen Motorsport Arena. Diese neue Bezeichnung zeugt von der Besonderheit der Strecke – alle Zuschauerbereiche sind sechs bis acht Meter oberhalb des Streckenniveaus, wodurch die Zuschauer von vielen Plätzen über 70 % der Strecke überblicken können. Mit jährlich mindestens 400.000 Besuchern an über 270 Betriebstagen bietet die multifunktionale Anlage mit eigenem 4-Sterne-Hotel, Offroad-Gelände und Fahrsicherheitszentrum sowie einer weltmeisterschaftstauglichen Outdoor-Kartbahn alles rund um den Motorsport – und mehr. Großkonzerte, fahraktive Events, Tagungen, Produktpräsentationen, an der Rennstrecke in der Magdeburger Börde gibt es immer etwas zu entdecken.

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