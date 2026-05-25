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Motorsport Arena Oschersleben GmbH Motopark Allee 20 - 22 39387 Oschersleben, Deutschland http://www.motorsportarena.com
Ansprechpartner:in Frau Sophie Haller +49 3949 9200
Logo der Firma Motorsport Arena Oschersleben GmbH

Motorsport, Tuning und Festivalstimmung in der Motorsport Arena Oschersleben

(lifePR) (Oschersleben, )
Die Motorsport Arena Oschersleben verwandelt sich vom 5. bis 7. Juni 2026 erneut in den Treffpunkt für Tuningfreunde, Motorsportfans und Festivalbegeisterte. Das markenoffene Fast Car Festival bietet den Besuchern ein abwechslungsreiches Wochenende voller Rennaction und Fahrzeugpräsentationen.

Auf der Rennstrecke sorgen die German Timeattack Masters für einen spannenden Wettbewerb. Anders als bei klassischen Rennen treten die Fahrer dabei nicht direkt gegeneinander an, sondern kämpfen um die schnellste Runde – ähnlich wie ein Qualifying.

Der Norddeutsche ADAC Tourenwagen Cup (NATC) gastiert erneut beim Fast Car Festival. Die Besucher dürfen sich auf ein Sprint-Rennen sowie ein Endurance-Rennen freuen. Als besonderes Highlight erwartet die Fans am Samstag vor dem Sprint-Rennen: Die offizielle Startaufstellung ist für alle Besucher geöffnet und ermöglicht exklusive Einblicke in die letzten Minuten vorm Rennen.

Auch abseits der Strecke bietet das Fast Car Festival zahlreiche Attraktionen. Fahrzeugliebhaber aller Marken sind herzlich willkommen.
Am Samstag können Teilnehmer ihre Fahrzeuge beim dB Soundcontest auf die Lautstärkeprobe stellen oder sie beim beliebten Show&Shine Contest präsentieren.

Am Abend verwandelt sich das Fahrerlager in eine große Open-Air-Party. Für Festivalstimmung sorgen am Freitag DJ Nicki und Vanya sowie am Samstag Manuel Baccano und Waxx.

Spektakuläre Drifts und Mitfahrgelegenheiten im Drifttaxi liefert das Horizon Drift Camp auf der Kartbahn. Besucher haben hier die Möglichkeit, die Faszination des Driftens hautnah zu erleben.

In der Kids Area kommen auch Familien auf ihre Kosten: Auf die jüngsten Gäste warten verschiedene Mitmachaktionen der Kreisverkehrswacht sowie eine Hüpfburg.

Zum Abschluss des Motorsport-Wochenendes findet am Sonntag ein sechsstündiger Motorrad-Bördesprint statt und sorgt für weitere packende Rennaction.

Der Eintritt ins Fahrerlager ist während des gesamten Wochenendes inklusive und ermöglicht Einblicke hinter die Kulissen des Motorsports. Darüber hinaus stehen Campingflächen sowie eine separate Opel-Area zum Zelten zur Verfügung.

Mit einer Mischung aus Motorsport, Tuning, Musik und Unterhaltung verspricht das Fast Car Festival 2026 erneut ein unvergessliches Wochenende für die gesamte Community.

Tickets sind unter Tickets - Fast Car Festival erhältlich oder vor Ort an der Tageskasse. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben kostenfreien Zugang zur Veranstaltung.

Motorsport Arena Oschersleben GmbH

Die Motorsport Arena Oschersleben in Sachsen-Anhalt wurde 1997 als dritte permanente Rennstrecke Deutschlands eröffnet. Im Jahre 2005 erfolgte die Umfirmierung (von damals Motopark) auf den bis heute gültigen, charakteristischen Namen Motorsport Arena. Diese neue Bezeichnung zeugt von der Besonderheit der Strecke – alle Zuschauerbereiche sind sechs bis acht Meter oberhalb des Streckenniveaus, wodurch die Zuschauer von vielen Plätzen über 70 % der Strecke überblicken können. Mit jährlich mindestens 400.000 Besuchern an über 270 Betriebstagen bietet die multifunktionale Anlage mit eigenem 4-Sterne-Hotel, Offroad-Gelände und Fahrsicherheitszentrum sowie einer weltmeisterschaftstauglichen Outdoor-Kartbahn alles rund um den Motorsport – und mehr. Großkonzerte, fahraktive Events, Tagungen, Produktpräsentationen, an der Rennstrecke in der Magdeburger Börde gibt es immer etwas zu entdecken.

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