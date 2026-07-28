Die Sommerpause ist vorbei – Punktejagd in Oschersleben

Nach 32 Tagen Sommerpause erwacht die EURO MOTO wieder zum Leben. Vom 31. Juli bis 2. August 2026 startet die Rennserie in der Motorsport Arena Oschersleben in die zweite Saisonhälfte – und selten lag so viel Nervenkitzel in der Luft. Siege, Verletzungen, historische Erfolge und neue Geschichten sorgten in den letzten Wochen hinter den Kulissen dafür, dass das Wiedersehen in der Magdeburger Börde unter Hochspannung steht.



In der EURO MOTO Superbike reist Tabellenführer Lukas Tulovic (Ducati) mit Rückenwind an. Der Titelverteidiger nutzte die Rennpause für einen Ausflug in die Italienische Meisterschaft. In Misano fuhr er in beiden Rennen aufs Podium - im zweiten Lauf als Sieger vor der 32 Teilnehmer starken Konkurrenz. Mit einem Motorrad, das er nicht kannte. In Italien kam eine Stocksport-Variante zum Einsatz, während in der EURO MOTO die schärfere Panigale V4R ins Rennen geht. Mit ihr führt der 26-Jährige die Gesamtwertung in der EURO MOTO Superbike an. Vier Siege und ein 33-Punkte-Polster vor dem Zweiten Marcel Schrötter machen ihn gelassener als zum Saisonbeginn. „Dadurch kann ich mehr Risiko in Zweikämpfen eingehen.“ Noch lieber spricht er über die Strecke selbst: „Ich liebe den Kurs mit seinem Layout. Außerdem ist es die Strecke, auf der ich die meiste Erfahrung habe. Als Instruktor habe ich hier schon ganz, ganz, ganz viele Kilometer gesammelt.“



Schrötter gibt nicht auf



Verfolger Marcel Schrötter (GERT56 by RS Speedbikes) kann das nicht von sich behaupten. Der ehemalige Supersport-WM-Star erinnert sich kaum noch an seinen letzten Auftritt in Oschersleben. Für ihn sind die 3,696 km mit sieben Rechts- und sieben Linkskurven fast Neuland. Zusätzlich kämpft er mit den Folgen seines Sturzes bei den Suzuka 8 Hours. Ein gerissenes hinteres Kreuzband und Innenband im linken Knie bremsen ihn seitdem aus. Auf eine Operation möchte der Bayer zunächst verzichten. „Die Physiotherapie ist Gold wert“, sagt Schrötter. „Trotzdem lässt sich das angeschlagene Knie lässt nicht richtig abwinkeln, aber ich werde am Wochenende alles dafür tun, um den den Rückstand auf Tulo zu verkürzen.“



Vier Hersteller, ein enges Spitzenfeld



Hinter den beiden Spitzenfahrern lauern Florian Alt (Honda), Markus Reiterberger (BMW) und Twan Smits (Yamaha) auf ihre Chance. Vor allem Reiterberger kommt mit einem historischen Erfolg nach Oschersleben. Während für Schrötter in Suzuka schon vor dem Rennen das „Aus“ kam, schrieb Reiti in Japan Motorsportgeschichte: Zum ersten Mal holte eine europäische Motorradmarke einen Podestplatz bei den prestigeträchtigen „Suzuka 8 hours“. Reiti war einer der drei Fahrer im BMW Motorrad World Endurance Team.



Dass alle in der EURO MOTO Superbike beteiligten Hersteller einen Fahrer in den Top 5 der höchsten deutschen Motorradklasse platziert haben, zeigt wie ausgeglichen die höchste deutsche Straßenrennsportklasse ist.



Neue Namen drängen nach vorn



Auch in der EURO MOTO Supersport ist der Spannungsbogen garantiert. Dirk Geiger (Yamaha) reist mit gerade einmal zwei Punkten Vorsprung auf den polnischen Konkurrenten Daniel Blin (Ducati) nach Oschersleben. Nachdem Blin zuvor vier Rennen gewonnen hatte, schlug Geiger in Most eindrucksvoll zu. Von der Pole Position fuhr er nicht nur zu seinem ersten Sieg auf der neuen Yamaha YZF-R9 und übernahm die Tabellenführung, sondern bescherte dem Motorradmodell zugleich den ersten EURO-MOTO-Erfolg überhaupt. Blin rettete trotz einer schmerzhaften Schulterverletzung, die er sich im Qualifying zugezogen hatte, immerhin wichtige Punkte. Schlägt er am Wochenende zurück?



Dahinter warten mit Lennox Lehmann (Yamaha), Marvin Siebdrath (Honda) und Luca de Vleeschauwer (Yamaha) weitere Podiumsanwärter. Er setzte vor der Sommerpause einen Meilenstein in der Geschichte von MV Agusta und gewann in der Hitzeschlacht von Most den ersten Podiumsplatz für die italienische Marke in der EURO MOTO überhaupt.



Rosenthaler will die Tabellenführung zurück



Auch die kleinste EURO MOTO-Klasse ist nichts für schwache Nerven. Wenn die Triumph Daytona 660, die Aprilia RS660, die Kawasaki Ninja ZX-6R und die Yamaha YZF-R7 aufeinandertreffen, gibt es keine Verschnaufpause. Stepan Zuda und Jakob Rosenthaler teilen sich bisher die Siege. Weil Rosenthaler das letzte Rennen in Most verpasste, verlor er die Tabellenführung an den Tschechen. Die Scharte will er schnellstmöglich auswetzen.



Rennsport zum Anfassen



EURO MOTO in der Motorsport Arena – das ist ein Fest aus Geschwindigkeit und Begeisterung in Verbindung mit den Fans. Der ADAC Junior Cup, der Kawasaki ZX4-RR Cup, der Moto4 Northern Cup sowie der Twin Cup sorgen zusätzlich für eine Unterhaltung, die jede Minute wert ist. In allen Tickets fürs Wochenende ist der Fahrerlagereintritt und der Zugang zum Fan-Walk enthalten. EURO MOTO in Oschersleben – das ist nicht nur Rennsport auf der Strecke, sondern auch zum Anfassen.



Die Motor Presse Stuttgart setzt als Promoter den Anspruch, mit der EURO MOTO die attraktivste Rennserie Europas zu etablieren – mit neuen Maßstäben, frischen Impulsen und maximaler Leidenschaft für den Sport. Die EURO MOTO ist ein Schritt in die Zukunft für Teams, Fahrer, Sponsoren und Fans. Die Veranstaltung in Oschersleben hat dafür alles zu bieten.

(lifePR) (