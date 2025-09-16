Die NASCAR Euro Series in Oschersleben

Vom 19. bis 21. September 2025 verwandelt sich die Motorsport Arena Oschersleben zur Hochburg des amerikanischen Motorsports. Wenn die V8-Motoren aufheulen und der Asphalt bebt, bringt die NASCAR Euro Series internationales Racing mit echtem US-Flair zurück nach Deutschland. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein Wochenende voller packender Rennen, Showprogramm und unvergesslicher Fanmomente freuen.



Bereits am Donnerstag, den 18. September, startet das Eventwochenende mit dem traditionellen Pre-Event auf dem Marktplatz. Ab 15:30 Uhr rollen die NASCAR-Boliden mit donnerndem Sound durch die Innenstadt - ein echter Gänsehautmoment. Danach können die Fahrzeuge bestaunt und Autogramme der Fahrer gesammelt werden, hautnah und kostenlos.



Im Infield sorgen mächtige US Cars, Trucks und Muscle Cars für echtes American Feeling, während Hubschrauberrundflüge spektakuläre Aussichten auf das Renngeschehen bieten. Abseits der Strecke erleben die Besucher reichlich Action mit den Footballern "Mountain Tigers Wernigerode", den Baseballern "Poor Pigs" aus Magdeburg und Walking Acts wie Captain America, Uncle Sam oder Marilyn Monroe. Ab 18 Uhr übernehmen DJs und Bands die Bühne und sorgen mit Live-Musik – unter anderem von „The American Folk Revival“, für Stimmung bis in die Nacht.



Das sportliche Programm bietet alles, was Motorsportfans lieben: EuroNASCAR Pro und EuroNASCAR Open, die Sidecar Trophy, die ADMV TLRC, den NATC Sprint sowie die Oldtimer Classic mit historischen Rennfahrzeugen. Ein besonderes Highlight sind die Grid Walks am Samstag und Sonntag, bei denen Fans für nur 10 Euro mitten ins Geschehen eintauchen und den Fahrern direkt begegnen können. Der Zugang zum Fahrerlager ist in allen Tickets bereits enthalten und ermöglicht exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Die großen NASCAR PRO-Rennen starten an beiden Tagen jeweils um 14:30 Uhr, gefolgt von den Siegerehrungen.



Eintrittskarten sind bereits ab 10 Euro für Freitag und ab 40 Euro für das gesamte Wochenende erhältlich, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Besitzer amerikanischer Fahrzeuge können Teil des US Car Meetings im Infield werden: Für nur 90 Euro gibt es einen exklusiven Stellplatz mit direktem Blick auf die Strecke, Eintritt und Camping inklusive.Wer Racing, Showprogramm und amerikanisches Lebensgefühl in einmaliger Kombination erleben möchte, darf dieses Wochenende nicht verpassen.Oschersleben wird zum Zentrum des Motorsports – sei dabei, wenn Geschwindigkeit, Adrenalin und US-Lifestyle aufeinandertreffen.

