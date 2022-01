Die Motorsport Arena steht in der Startaufstellung für 2022

Ein besonderes Jahr steht an für die permanente Rennstrecke in der Mitte Deutschlands. Die Motorsport Arena Oschersleben feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Die multifunktionale Anlage, welche an rund 280 Tagen im Jahr ausgebucht ist und sich vor allem bei den Motorradsportlern großer Beliebtheit erfreut, begeht in diesem Jahr ein großes Jubiläum. „Geplant sind neben dem Jahresauftakt am 2. und 3. April bei freiem Eintritt auch viele weitere Aktionen über die Saison für die Region und Gäste der 1997 eröffneten Rennstrecke“, berichtet Alexandra Werner, Leiterin der Kommunikationsabteilung.Das 4*-Hotel der Motorsport Arena Oschersleben mit direktem Blick auf die Rennstrecke bietet zahlreiche kulinarische und kulturelle Highlights. Bereits in den Wintermonaten werden hier Kabaretts und Dinner-Shows veranstaltet. Auch eine gemeinsame Aktion mit dem ortsansässigen Lions Club ist derzeit in Planung.Innovative Konzepte, wie „Dinner im Kiesbett“ und „Klassik trifft Rennstrecke“ sind nur einige Highlights im Juni, welche die Jubiläums-Saison der Motorsport Arena Oschersleben bereichern werden.Auch das Arena Diner, welches seit drei Jahren fester Bestandteil der Rennstrecke ist, öffnet ab dem 1. März wieder seinen Saisonbetrieb. Mit frischen Burgern, Pizzen und Snacks freut sich das Team auf die Besucher, welche das Arena Diner auch als Veranstaltungslocation für Geburtstage und Betriebsfeiern nutzen können.Interessierte haben momentan die Chance, sich auf einen Arbeitsplatz in der Motorsport Arena zu bewerben und die Saison 2022 aktiv mitzugestalten. Auch Schüler und Studenten können ihr Praktikum an der Rennstrecke oder im 4*-Hotel absolvieren. Alle Interessenten können eine Bewerbung an info@motorsportarena.com senden.„Unter den bestehenden Auflagen können hoffentlich 2022 wieder zahlreiche Besucher zu den einzelnen Veranstaltungsformaten erwartet werden“, so Alexandra Werner. „Aktuelle Informationen dazu werden immer zum jeweiligen Event in Abstimmung zur bestehenden Verordnung über unsere Kanäle veröffentlicht.“Das Team der Motorsport Arena steht in allen Geschäftsbereichen in den Startlöchern für eine erfolgreiche Saison. Der aktuelle Terminkalender kann auf der Homepage unter www.motorsportarena.com/... eingesehen werden.25. Juli 1997Oschersleben, Sachsen-Anhaltin der Saison rund 90 MitarbeiterInnen280 BetriebstageRestaurantfachleute, Hotelfachleute, Koch/Köchin,VeranstaltungskaufleuteRennstrecke, 4*-Hotel, Arena Diner, Fahrsicherheitszentrum, Kartbahn8. – 10. April ADAC Racing Weekend22. – 24. April ADAC GT Masters20. – 22. Mai Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft10. – 12. Juni Fast Car Festival12. – 14. August Porsche Sports Cup09. – 11. September Asia Arena01. – 2. Oktober Seitenwagen Weltmeisterschaft