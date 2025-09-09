auto motor und sport zeichnet die fairsten Kfz-Versicherer in Deutschland aus
Entscheidungshilfe rechtzeitig zur Wechselsaison
auto motor und sport, Deutschlands älteste und größte Autozeitschrift, hat daher erstmals die Fairness von Kfz-Versicherungen getestet. Für die große Fairness-Inspektion mussten sich die Unternehmen in den Kategorien „Produktqualität“, „Jahresprämie“ und „Kundenzufriedenheit“ messen lassen. Die Note „Sehr gut“ erhielten vier Service-Versicherer (Allianz, LVM, ADAC, Concordia) sowie zwei Direktversicherer (HUK 24, Sparkassen Direkt). Sie können über alle Kriterien punkten und dürfen somit als „Fairste Kfz-Versicherer“ gelten. Zusätzlich wurden Allianz, LVM und HUK 24 als Preis/Leistungs-Sieger ausgezeichnet.
