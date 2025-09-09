Kontakt
auto motor und sport zeichnet die fairsten Kfz-Versicherer in Deutschland aus

Entscheidungshilfe rechtzeitig zur Wechselsaison

Für Autofahrer steht die Wechselsaison vor der Tür, bis Ende November können sie eine neue Kfz-Versicherung wählen. 2,9 Millionen Kundinnen und Kunden haben im vergangenen Jahr dieses Recht in Anspruch genommen. Laut dem Marktforschungsinstitut Sirius Campus spielt dabei nicht nur der Preis eine Rolle: „Häufig wird unterschätzt, dass auch service- und qualitätsorientierte Kunden unter den Wechslern sind“, so Sirius Campus-Geschäftsführer Oliver Gaedeke. „Sie lassen sich von erweiterten oder neuen Leistungen überzeugen.“

auto motor und sport, Deutschlands älteste und größte Autozeitschrift, hat daher erstmals die Fairness von Kfz-Versicherungen getestet. Für die große Fairness-Inspektion mussten sich die Unternehmen in den Kategorien „Produktqualität“, „Jahresprämie“ und „Kundenzufriedenheit“ messen lassen. Die Note „Sehr gut“ erhielten vier Service-Versicherer (Allianz, LVM, ADAC, Concordia) sowie zwei Direktversicherer (HUK 24, Sparkassen Direkt). Sie können über alle Kriterien punkten und dürfen somit als „Fairste Kfz-Versicherer“ gelten. Zusätzlich wurden Allianz, LVM und HUK 24 als Preis/Leistungs-Sieger ausgezeichnet.

Den vollständigen Artikel finden Sie unter Fairste KFZ-Versicherungen 2025

Motor Presse Stuttgart

Die Motor Presse Stuttgart (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men’s Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

