auto motor und sport zeichnet die fairsten Kfz-Schutzbriefe in Deutschland aus
Hier stimmen Preis und Leistung
Doch welcher Kfz-Schutzbrief bietet die beste Kombination aus Service und Preis? auto motor und sport, Deutschlands ältestes und größtes Automagazin, hat erstmals die Fairness von Kfz-Schutzbriefen getestet. Von A wie Abschleppen über M wie Mietwagen bis Z wie Zweiradschutz: Auf den Prüfstand kamen ausschließlich Premiumtarife mit dem jeweils umfassendsten Schutz für die ganze Familie. Acht Anbieter stechen mit besonders fairen Leistungen hervor, davon erreichten fünf Schutzbriefe die Topnote „Sehr gut“ und weitere drei werden mit „Gut“ ausgezeichnet. Testsieger ist der Kölner Automobil-Club Verkehr e.V. (ACV), dicht gefolgt vom BAVC Automobil- und Verkehrssicherheitsclub e.V. sowie dem ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland e.V.
Den vollständigen Artikel finden Sie unter Fairster Kfz-Schutzbrief 2025