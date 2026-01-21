Kontakt
auto motor und sport erklärt die neue E-Auto-Förderung in Extra-Ausgabe für 99 Cent

Inklusive Tests von 36 Elektro- und Hybridmodellen

Die Redaktion von auto motor und sport hat innerhalb weniger Tage ein kompaktes Extra im Zeitungsformat entwickelt, das die komplexen Regelungen zur neuen E‑Auto-Förderung der Bundesregierung verständlich erklärt. Auf 32 Seiten erhalten Leserinnen und Leser praxisnahe Servicetipps für den Einstieg in die Elektromobilität – inklusive klarer Schritte, wie sich die neue Förderung sichern lässt. Zudem enthält das Extra eine Übersicht von 36 E‑ und Hybridmodellen, die alle von der größten Autoredaktion Europas getestet wurden.

Das Heft beleuchtet zudem die Anschaffung gebrauchter E‑Autos als mögliche Alternative und behandelt weitere zentrale Fragen rund um E‑Mobilität. Die Extra-Ausgabe erscheint ab Donnerstag in einer Auflage von 80.000 Exemplaren zum Preis von 99 Cent im Handel. Kanalübergreifend informiert die Motor Presse Stuttgart 10 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten.

auto motor und sport hat als größte Automobilmarke Europas den Anspruch, Verbraucherinnen und Verbraucher auf allen Plattformen zu informieren“, sagt Stefan Karcher, Board Member der Motor Presse Stuttgart. „Gerade bei erklärungsbedürftigen und komplexen Themen eignet sich ein Printmedium – ergänzend zu unseren Digitalplattformen – hervorragend, um mit unserer Test- und journalistischen Kompetenz bestmögliche Orientierung zu geben.“

