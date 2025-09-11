Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035368

Motor Presse Stuttgart Leuschnerstr. 1 70174 Stuttgart, Deutschland http://www.motorpresse.de
Ansprechpartner:in Herr Axel Mörer +49 170 4037880
Logo der Firma Motor Presse Stuttgart

Verkehrsrechtler zu Vollgas auf A 57: Autofahrer dürfen schnell fahren

Jurist warnt: Gesetz zu Alleinrennen ist nicht klar und eindeutig

(lifePR) (Frankfurt | Düsseldorf, )
Nach Berichten über niederländische Autofahrer, die auf der grenznahen A 57 ohne Tempolimit mit Sportwagen Geschwindigkeiten von teilweise über 300 km/h erreichen, will die Polizei in Nordrhein-Westfalen trotzdem gegen Schnellfahrer vorgehen. Und zwar auf Grundlage des 2017 eingeführten Paragrafen 315d Absatz 1 Nr. 3 Strafgesetzbuch (StGB), der Alleinrennen im öffentlichen Straßenverkehr sanktioniert. Der renommierte Verkehrsrechtler Uwe Lenhart aus Frankfurt am Main hält das für wenig erfolgversprechend. „Sofern es hier nicht zu Behinderungen oder konkreten Gefährdungen anderer kommt, fehlt es an den Tatbestandsmerkmalen ‚grobe Verkehrswidrigkeit‘ und ‚Rücksichtslosigkeit‘ “, sagt Lenhart im Gespräch mit auto motor und sport. Es müsse „fast was passiert“ sein. Die Strafvorschrift liege „hinsichtlich des Bestimmtheitsgebots an der Grenze des Vertretbaren“, so der Jurist. So müsse der Fahrer zudem das Ziel haben, „eine höchstmögliche Geschwindigkeit“ zu erreichen. Wann genau dieses Verhalten beginnt, stehe nicht im Gesetz.

Unklar sei auch der Begriff „Rennen“. Lenhart: „Fährt jemand schon ein ‚Rennen‘, wenn er bei Grün etwas schneller anzieht, um vor dem anderen Auto an der nächsten Ampel zu sein?“ Er habe „Verfahren gesehen, in denen die Staatsanwaltschaft aus einer einmaligen Beschleunigung schon einen Rennvorwurf gebastelt hat“. Das öffne „Tür und Tor für Ausuferungen“. Strafrecht aber müsse „klar und vorhersehbar sein“.

Laut Bundesverkehrsministerium darf gemäß StVO auch ohne Tempolimit „nur so schnell gefahren werden, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird“. Mangels Unfallschwerpunkt wäre es nicht sachgerecht, „die Gesamtheit der Nutzer der A 57“ wegen des Verhaltens „einzelner potenzieller Straftäter“ durch ein Tempolimit zu beschränken, so das Ministerium.

Redakteur: Claudius Maintz
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.