Verkehrsminister Bilger: Es wird keine neue Kaufprämie geben

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat angekündigt, dass es keine weitere Kaufprämie für Elektroautos geben wird, wenn der aktuelle Etat von drei Milliarden Euro aufgebraucht ist. „Aus meiner Sicht braucht es keine weitere Elektroauto-Kaufprämie“, sagte der Minister im Gespräch mit der aktuellen Ausgabe 24 der Zeitschrift auto motor und sport. „Elektroautos sind jetzt absolut konkurrenzfähig. In manchen Anwendungsfeldern ist es günstiger, mit einem Elektroauto unterwegs zu sein als mit einem herkömmlichen Verbrenner.“ Die aktuelle Kaufprämie werde wie geplant zu Ende ausgeführt und nicht vorzeitig gestoppt. „Die Vorgängerregierung hatte solche Programme mal sehr abrupt gestoppt, das war nicht gut. Da brauchen wir Verlässlichkeit.“



Wichtiger als eine Kaufprämie sei die weitere Förderung der Ladeinfrastruktur. „Wir als Verkehrsministerium konzentrieren unsere Förderung auf die Ladeinfrastruktur und dort auf die Bereiche, in denen es noch Defizite gibt. Dazu gehört zum Beispiel der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern oder im Lkw-Bereich entlang der Autobahnen und an den Logistikstandorten.“ Nach Angaben des Ministers gibt es aktuell 210.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. „Jeden Tag kommen 60 neue dazu.“ Wichtig sei aber auch der Ausbau des Ladenetzes für den Schwerlastverkehr. „Auch bei den Lkw gehen wir das Schnellladenetz jetzt mit Hochdruck an. Unser Anspruch ist, die Ladeinfrastruktur vorausschauend auszubauen und am absehbaren Bedarf auszurichten.“

(lifePR) (