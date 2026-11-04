Verkehrsminister Bilger: Es wird keine neue Kaufprämie geben
Elektroautos sind konkurrenzfähig – Konzentration auf Ladeinfrastruktur
Wichtiger als eine Kaufprämie sei die weitere Förderung der Ladeinfrastruktur. „Wir als Verkehrsministerium konzentrieren unsere Förderung auf die Ladeinfrastruktur und dort auf die Bereiche, in denen es noch Defizite gibt. Dazu gehört zum Beispiel der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern oder im Lkw-Bereich entlang der Autobahnen und an den Logistikstandorten.“ Nach Angaben des Ministers gibt es aktuell 210.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. „Jeden Tag kommen 60 neue dazu.“ Wichtig sei aber auch der Ausbau des Ladenetzes für den Schwerlastverkehr. „Auch bei den Lkw gehen wir das Schnellladenetz jetzt mit Hochdruck an. Unser Anspruch ist, die Ladeinfrastruktur vorausschauend auszubauen und am absehbaren Bedarf auszurichten.“