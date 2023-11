VW Golf soll als Stromer weiterleben – ID.3 wird eingestellt

Markenchef Schäfer: „Wir werden Golf in die elektrische Zukunft überführen“ – Golf 9 soll 2028 als Elektroauto kommen

VW will seine Markenikone Golf auch nach dem Auslaufen des Golf 8 im Jahr 2027 retten. Wie auto motor und sport aus Vorstandskreisen erfahren hat, sollen Golf und ID.3 in einer Kompaktbaureihe zusammengeführt werden, die wieder den Namen Golf trägt. Denkbar sei auch eine Namenskombination ID.Golf. Entsprechende Namen soll VW bereits geschützt haben. Mit dem Elektro-Golf soll gleichzeitig der ID.3 eingestellt werden. Das gilt allerdings nicht generell für die elektrische ID-Reihe von VW.



Der rein elektrische Golf 9 soll 2028 auf den Markt kommen. Dabei würde sich die Karosserie am Golf orientieren, also deutlich flacher sein als die des höheren ID.3. Zudem soll der elektrische Golf 9 an die Universalität und den hervorragenden Ruf des Verbrenner-Golf anknüpfen. Nachgedacht wird bei VW auch darüber, wie die ebenfalls beliebten Ikonen Polo und Passat erhalten bleiben können.



In einem aktuellen Interview mit auto motor und sport will VW-Markenchef Thomas Schäfer die Informationen noch nicht offiziell bestätigen, betont aber die zentrale Rolle des Golf für VW. „Der Golf ist und bleibt für Volkswagen ein absolutes Kernmodell“, so Schäfer. „Der Golf und das ganze Segment sind in Europa nach wie vor sehr populär. Und ich glaube auch, dass das so bleibt. Deswegen werden wir den Golf auch in die elektrische Zukunft überführen.“ Ein Dementi der ams-Informationen ist das nicht.