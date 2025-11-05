Toyota-Deutschlandchef plädiert für Kaufprämie
Köhler bekräftigt gleichzeitig: Alle Antriebstechniken bleiben im Programm
Gleichzeitig bekräftigt der weltgrößte Autobauer, der sich nie auf Elektromobilität als alleinige Antriebstechnik fokussiert hat, dass er weiterhin alle Antriebsarten anbieten wird. „Wir bieten Vielfalt statt Einbahnstraße. Das Ziel bleibt, jedem Kunden die passende Lösung für seine Mobilitätsbedürfnisse zu bieten – technologieoffen, aber konsequent CO2-reduziert“, so Deutschland-Chef Köhler.
Dabei wolle Toyota seinem Ziel auch bei Elektroautos treu bleiben, bezahlbare Mobilität zu bieten. „Toyota steht für Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten und hohe Restwerte – das ist in Zeiten des Umbruchs Gold wert“, so Köhler. „Natürlich beobachten wir die Preisentwicklung sehr genau. Daher sind wir auch der erste Anbieter eines echten Vollhybrids im A-Segment, also im Einstiegssegment, mit einem Zielpreis von unter 20.000 Euro.“
Redakteurin: Birgit Priemer