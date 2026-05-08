„Tankrabatt“ wird kaum weitergegeben – Preise am Vortag der Regelung deutlich und illegal erhöht
Enthüllung von mehr-tanken und auto motor und sport
„Diese Erhöhungen sind ein klares Indiz für Abzocke und illegal“, sagt Michael Winnebeck, Head of Digital Content & Strategy im Medienhaus Motor Presse Stuttgart. „Dann nämlich, wenn die Erhöhung nicht um 12 Uhr mittags erfolgte, wie es seit dem 1. April 2026 gesetzlich festgelegt ist, sondern zu einem späteren Zeitpunkt am Tag.“
Diese Preissprünge hatten es in sich: Im Mittel lagen die Preiserhöhungen am Vortag der „Tankrabatt“-Regelung bei 9,5 Cent. Doch hinter dem Durchschnitt verstecken sich starke regionale Unterschiede: „In manchen Bundesländern und Regionen lag die durchschnittliche unzulässige Kraftstoffpreiserhöhung bei deutlich über 15 Cent – also weit jenseits dessen, was Autofahrer als ,normale‘ Schwankung wahrnehmen“, sagt Winnebeck. „Unrühmlicher Spitzenreiter war Berlin mit 18,7 Cent pro Erhöhung.“
Mehr Details auch zu anderen Bundesländern, Regionen und Landkreisen Deutschlands schlüsselt der Hintergrundbericht von auto motor und sport auf.
Angesichts der Ergebnisse gibt es in der mehr-tanken-App in Kürze eine neue und einzigartige Funktion: „Nutzerinnen und Nutzer können über die App jetzt selbst melden, wenn eine Tankstelle gegen die Regeln spielt und zum Beispiel die Preise nach 12 Uhr mittags erhöht“, sagt Michael Winnebeck. „Daneben gibt es selbstverständlich wie gehabt alle weiteren Features: Die aktuellen Kraftstoffpreise angezeigt zu bekommen sowie eine Preis-Prognose und die günstigsten Tankstellen in der Nähe zu ermitteln. Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos können sich darüber hinaus Ladepunkte und deren Preise anzeigen lassen.“
Die mehr-tanken-App gibt es im Google Play-Store oder Apple App-Store.