Einfach da tanken, wo es gerade passt oder erst den Preis-Check machen? Eine aktuelle Analyse der Daten aus der Appvonzeigt, dass sich ein Vergleich sehr oft lohnt. Die Preisspannen innerhalb der urbanen Zentren können erheblich sein – und damit auch das Sparpotenzial.Die vorliegende Untersuchung desAnalyse-Teams analysiert die Kraftstoffpreise (Super E5-Benzin) in den 15 einwohnerstärksten Städten Deutschlands. Die Daten wurden am 06.03.2026 um 08:30 Uhr erhoben und beziehen sich auf einen Suchradius von zehn Kilometern innerhalb der jeweiligen Stadtgebiete.Die Auswertung zeigt eine signifikante Spanne der Kraftstoffpreise innerhalb der urbanen Zentren.Um die dynamischen Schwankungen im Tagesverlauf optimal zu nutzen, ist der Einsatz digitaler Spritvergleich-Apps unerlässlich. Apps wieaus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart ermöglichen den Zugriff auf aktuelle Preise, lokale Günstig-Tankstellen und bieten zudem Handlungs-Empfehlungen für den optimalen Tankzeitpunkt.Die Daten belegen, dass die Kraftstoffkosten kein fixer Faktor sind, sondern durch aktives Vergleichen massiv beeinflusst werden können. Während in Städten wie Hannover die Ersparnis pro Füllung über 14 % liegt, bleibt die Nutzung von Preis-Apps die effektivste Methode, um die Mobilitätskosten dauerhaft zu minimieren.