TOP Tuning Werkstatt 2026: sport auto ermittelt die besten Tuner in Deutschland
375 Betriebe überzeugten mit Spezialwissen und Qualität
„In der Tuningszene tummeln sich jede Menge Betriebe. Aktuell genügt nur rund jeder Neunte unseren strengen Kriterien“, sagt Michael Pfeiffer, Chefredakteur von sport auto. Das Fachmagazin hat nun die 375 besten Tuning-Werkstätten mit einer aufwendigen Untersuchung in Kooperation mit dem QuantiQuest Institut ermittelt. Sie alle erfüllen die strengen Kriterien, die sie für den Titel TOP Tuning Werkstatt 2026 qualifizieren. Die Liste findet sich in der aktuellen Ausgabe von sport auto (05/2026), die im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper). Zudem lässt sich die Übersicht auch unter auto-motor-und-sport.de/tunersuche einsehen.
Für die Recherche der Gesamtliste der Tuning-Werkstatt-Betriebe wurden Unternehmensdatenbanken und Internetverzeichnisse durchsucht und so insgesamt rund 3000 Betriebe gefunden. Die Auswahl der besten basiert auf einer KI-gestützten Analyse von rund 200.000 Kundenurteilen wichtiger Online-Portale sowie einer breiten Umfrage unter den Betreibern der Tuning-Werkstätten. Die Teilnahme an der Online-Umfrage war keine Pflicht für die Betriebe, stellte aber sicher, dass alle relevanten Informationen vorlagen und erhöhte damit die Chance auf eine Auszeichnung.
„Bei den von uns ausgezeichneten Betrieben können sich die Leser und Nutzer sicher sein, für ihr gutes Geld auch gute Arbeit zu bekommen“, sagt Michael Pfeiffer. „Damit bieten wir ihnen eine wertvolle Orientierung.“