Start einer einzigartigen Medienpartnerschaft von CAVALLO und PferdeSport International
Motor Presse Stuttgart und Rathmann-Verlag
„Ab sofort bringt PferdeSport International seine Kompetenz im nationalen und internationalen Spitzensport bei CAVALLO ein – mit aktuellen Hintergrundberichten, packenden Reportagen und Einblicken ins Zuchtgeschehen“, sagt CAVALLO-Chefredakteurin Linda Krüger. „Der Zeitpunkt könnte nicht passender sein, denn den Auftakt macht der Rückblick auf das großartige Abschneiden der deutschen Reiter bei der Weltmeisterschaft in Aachen.“
Mit dieser Medienpartnerschaft verbinden sich zwei starke journalistische Profile, die beide auf demselben Fundament stehen: Wichtigste Ziele sind die faire Partnerschaft mit dem Pferd, dessen Gesundheit und Wohlbefinden sowie das faire, sportliche Miteinander im Stall und bei Wettbewerben. „Unser Schulterschluss setzt Signale: Für pferdegerechten Reitsport, für die Branche, für alle Pferdebegeisterten“, sagt Linda Krüger. Julia Hansen, Redaktionsleiterin von PferdeSport International, ergänzt: „Wir freuen uns, gemeinsam mit CAVALLO Horizonte zu erweitern und Reitsportwelten zu verbinden – für alle, denen Pferde zutiefst am Herzen liegen.“
Die 24 Seiten starke Beilage PferdeSport International ergänzt CAVALLO ab der Ausgabe 10/26, die von heute an im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper).