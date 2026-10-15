Skoda und VW räumen ab: Große Leserwahl zum „Familienauto des Jahres“ von AUTO Straßenverkehr
Preis-Leistungs-Stars kommen von Dacia und Kia
Die hohe Zahl der Teilnehmenden von exakt 10.181 Personen (notariell testiert) zeigt das große Interesse an familientauglichen Autos. Besonders erfolgreich ist in diesem Jahr Skoda: Der Hersteller entscheidet fünf Kategorien für sich und sichert sich vier weitere Plätze auf dem Treppchen. Weit vorn liegt auch Volkswagen mit sechs Modellen unter den ersten drei, davon drei Siege. Bemerkenswert ist auch der deutliche Sieg des Mazda CX-5 in der Kategorie „Große SUV bis 35.000 Euro“. Alle Ergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe von AUTO Straßenverkehr (23/26) gelistet, die ab heute im Handel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als ePaper) sowie online unter motorpresse.de/presse/news/familienauto-2026.
„In diesem Jahr haben wir zudem über alle Baureihen hinweg die Preis-Leistungs-Stars für beide Preissegmente wählen lassen“, sagt Peter Wolkenstein, Redaktionsleiter von AUTO Straßenverkehr. Die Ergebnisse: Von den 59 Modellen unter 35.000 Euro erringt Dacia mit dem Modell Bigster den Sieg und mit dem Jogger den dritten Platz. Der zweite geht an den Skoda Octavia Combi. Ähnlich sieht die Situation bei den 115 Modellen bis 60.000 Euro aus: Kia holt sich den Sieg mit seinem EV3 und den dritten Platz mit dem PV5 Passenger, während Skoda den zweiten Platz mit dem Superb Combi belegt. „Beides zeigt, dass keineswegs nur SUVs in der Gunst der Leser eine Rolle spielen, sondern weiterhin auch Kombis und Vans beliebt sind.“
Die Preisverleihung findet heute im Rahmen einer großen Gala im CUBE Kunstmuseum Stuttgart statt, gemeinsam mit den Siegern der Leserwahlen zum Tech Award sowie zum Designpreis autonis von auto motor und sport.