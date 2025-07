Schumacher: Wir brauchen mehr Kartbahnen für die Nachwuchsförderung

Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher plädiert dafür, wieder mehr in den Motorsport und die Nachwuchsförderung in Deutschland zu investieren. Derzeit sei Nico Hülkenberg der einzige deutsche Pilot in der Formel 1 und er sehe aktuell nicht, wer nachrücken könnte. „Das ist ein Problem mit Ansage. Wir haben kaum noch Kartbahnen, wir haben ganz wenig Lizenzanträge, wir haben keine Förderung in irgendeiner Form. Die Familien müssen das alles selber schaffen“, kritisiert Schumacher im Gespräch mit der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport. „Und wenn man mittlerweile Kart fahren will, dann muss man nach Italien gehen. Wenn ich die Fußballplätze wegnehmen würde, gäbe es irgendwann keine Fußballspieler mehr in Deutschland.“



Alle Rennserien hätten Probleme mit dem Nachwuchs. „Formel 2, Formel 3, also die ganzen Nachwuchssysteme, eigentlich alle Serien sind extremst unter Druck. In Deutschland ist Sportsponsoring keine leichte Sache mehr.“ Zudem gebe es zu wenige Rennstrecken. „Eine Lösung wäre schon, erst mal wieder Sportstätten zu errichten.“



Schumacher lobt, dass der ADAC weiterhin zu seinem Rennsport-Engagement steht. „Wenn wir den ADAC nicht hätten, dann wäre schon gar nichts mehr da. Dann hätten auch gewisse Kartbahnen schon längst geschlossen. Rennserien sind auch nur möglich, weil der ADAC sie fördert, weil er es kann, Gott sei Dank. Und das ist sehr wichtig.“

