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„Scheiß auf die Rolle!“ Henning Baum würde für Jobs nicht mehr seine Gesundheit riskieren

„Der letzte Bulle“-Star im Men’s Health-Podcast

(lifePR) (Stuttgart, )
Für seine Schauspielkarriere ist Henning Baum bereit, viel zu geben. Doch wenn es um seine Gesundheit geht, zieht der 54-Jährige inzwischen eine klare Grenze: „Entschuldigung, Scheiß auf die Rolle. Ich muss nicht meine Gesundheit ruinieren. Die ist einfach mehr wert“, sagt „Der letzte Bulle“-Star im aktuellen Podcast „Dein erstes Mal“ von Men’s Health.

Für keine Filmrolle würde der Star heute extrem ab- oder massiv zunehmen, verrät er im Gespräch mit den Hosts Arndt Ziegler und Martin Werner. Zwar bewundere er Kollegen wie Christian Bale, Matthew McConaughey oder Robert De Niro für ihre teils extremen körperlichen Verwandlungen. Für sich selbst käme das aber nicht mehr infrage. Denn schon eine Gewichtszunahme von zehn Kilogramm sehe er als zu erhebliche Belastung für den Körper.

In dem sehr persönlichen Interview spricht Henning Baum auch über das Älterwerden, die Schauspielerei und natürlich auch über seine wohl bekannteste Rolle. Er erzählt, wie er sich das erste Mal mit der Figur des Mick Brisgau aus „Der letzte Bulle“ auseinandergesetzt hat und warum er den eigenwilligen Kommissar besonders liebt. Und: Der gebürtige Essener mit viel Leidenschaft für den „Pott“ verrät, wo es die beste Currywurst im Ruhrgebiet gibt.

Die komplette Folge mit Henning Baum gibt es jetzt im Men's-Health-Podcast „Dein erstes Mal“: überall, wo es Podcasts gibt und auch direkt unter folgendem Link
Dein erstes Mal, Folge 34: Henning Baum
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