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Reifen-Händler: 1000 Betriebe bieten Top-Service

7300 Unternehmen bewertet – Top-Unternehmen im gesamten Bundesgebiet

(lifePR) (Stuttgart, )
1000 der rund 7300 Reifenhändler in Deutschland dürfen sich mit der Auszeichnung Top-Reifenservice schmücken. Die Zeitschrift auto motor und sport hat gemeinsam mit dem Beratungsinstitut QuantiQuest die besten Reifenhändler Deutschlands ermittelt. 1000 Händler erreichten in dem Ranking wenigstens 93,4 von 100 möglichen Punkten. Ganz oben rangieren zehn Servicebetriebe, die wenigstens 99 Punkte erreicht haben. Die beiden Top-Betriebe mit der höchsten Bewertung von 99,8 Punkten sind Reifen-Valli in Tübingen und Reifen Tobi in Königs Wusterhausen. Dahinter folgen der Reifenservice Weyer in Villmar (99,5 Punkte), Reifen-4you in Stockstadt am Main (99,3), GT-Reifenservice in Gäufelden (99,2), Reifen Simo 1+ in Euskirchen (99,1), der Reifendienst Bach in Eigeltingen (99,1) und mit jeweils 99,0 Punkten die Betriebe Reifen Weinz in Bad Honnef, Reifenservice Iggesen in Marklohe und RBM Reifen & Autoservice in Lüneburg (99,0).

Die Auswahl der 1000 Top-Betriebe Deutschlands basiert auf einer KI-gestützten Analyse von rund 400.000 Kundenurteilen auf ausgewählten, relevanten Online-Portalen und aus einer breiten Umfrage unter den Servicebetrieben. Die rund 7300 Servicebetriebe wurden in der Umfrage unter anderem zu ihren Leistungen, spezifischen Zertifizierungen und Weiterbildungen sowie ausgewählten Zusatzservices wie etwa der Existenz einer Wartezone und digitale Terminvergabe befragt. Außerdem wurden Standorte, Öffnungszeiten und Kontaktwege abgefragt. Mit 60 Prozent wurde die Werkstattleistung am höchsten gewichtet, während die Faktoren Servicequalität und Preis-Leistungs-Verhältnis/Kostentransparenz mit je 20 Prozent in die Wertung eingingen. Die Umfrage fand im Mai und Juni 2026 statt.

Das Ergebnis: Flächendeckend in Deutschland gibt es zahlreiche Betriebe, die hervorragende Leistungen bieten. Nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem Land finden Autofahrer Top-Betriebe.

Die Liste der Top-Reifenhändler gibt es auf https://reifenservice.auto-motor-und-sport.de/

Redakteurin: Carina Belluomo

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