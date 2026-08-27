Reifen-Händler: 1000 Betriebe bieten Top-Service
7300 Unternehmen bewertet – Top-Unternehmen im gesamten Bundesgebiet
Die Auswahl der 1000 Top-Betriebe Deutschlands basiert auf einer KI-gestützten Analyse von rund 400.000 Kundenurteilen auf ausgewählten, relevanten Online-Portalen und aus einer breiten Umfrage unter den Servicebetrieben. Die rund 7300 Servicebetriebe wurden in der Umfrage unter anderem zu ihren Leistungen, spezifischen Zertifizierungen und Weiterbildungen sowie ausgewählten Zusatzservices wie etwa der Existenz einer Wartezone und digitale Terminvergabe befragt. Außerdem wurden Standorte, Öffnungszeiten und Kontaktwege abgefragt. Mit 60 Prozent wurde die Werkstattleistung am höchsten gewichtet, während die Faktoren Servicequalität und Preis-Leistungs-Verhältnis/Kostentransparenz mit je 20 Prozent in die Wertung eingingen. Die Umfrage fand im Mai und Juni 2026 statt.
Das Ergebnis: Flächendeckend in Deutschland gibt es zahlreiche Betriebe, die hervorragende Leistungen bieten. Nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem Land finden Autofahrer Top-Betriebe.
Die Liste der Top-Reifenhändler gibt es auf https://reifenservice.auto-motor-und-sport.de/
Redakteurin: Carina Belluomo