Preisunterschied zwischen deutschen Metropolen bei über 21 Cent – besonders teuer: Frankfurt, Köln, Dresden – Leipzig ist Spar-Spitzenreiter

Die teuerste Großstadt: Spitzenreiter im Preis-Ranking ist Frankfurt am Main mit einem Durchschnittspreis von 1,988 € pro Liter. Dicht darauf folgen Köln (1,972 €) und Dresden (1,971 €).

Die günstigste Großstadt: Das größte Sparpotenzial für Pendler bietet aktuell Leipzig. Hier kostet der Liter Super (E5) im Schnitt nur 1,776 € – das sind satte 21,2 Cent weniger als in Frankfurt. Einmal volltanken (50 L) ist damit in Leipzig fast 10,60 EUR günstiger als in Frankfurt.

Weiterer Spar-Hotspots: Auch in Karlsruhe (1,815 €) tanken Autofahrer derzeit deutlich unter dem Niveau anderer Metropolen.

Während der Iran-Konflikt die Sorge vor steigenden Kosten befeuert, offenbart eine aktuelle Datenanalyse der Appvonmassive regionale Preisunterschiede an deutschen Zapfsäulen. Der-Index zeigt: Allein beim Vergleich der zehn größten deutschen Städte liegt das Sparpotenzial bei über 21 Cent pro Liter (Super E5-Benzin).Die Auswertung der tagesaktuellen Super E5-Preise für die großen deutschen Städte zeigt ein klares Gefälle:Über die großen Städte hinaus zeigt die Preisstatistik der teuersten Orte in Deutschland noch drastischere Werte. In Konstanz wurden Spitzenwerte von rund 2,065 € gemessen, gefolgt von Rheine mit ca. 2,052 €. In Hürth (Rheinland) liegt der Preis bei etwa 2,011 €. Auch in Passau nähern sich die Preise mit rund 1,995 € der kritischen Marke. Demgegenüber stehen „Günstig-Inseln“ wie Sankt Augustin, wo Preise von ca. 1,862 € das Budget der Autofahrer entlasten.„Die krassen Unterschiede sogar zwischen benachbarten Städten zeigen, dass es sich lohnt, sehr genau zu beobachten, wie sich die Preise entwickeln“, sagt Rico Hermann von. „Wer zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort tankt, spart bei einer 50-Liter-Füllung über 10 Euro.“Um seinen Nutzern durch diese unsichere Zeit zu helfen, veröffentlichtgemeinsam mitbegleitende Analysen. Während die App die Echtzeit-Daten liefert, ordnen die Experten ein, wie Autofahrer durch technische Tipps und vorausschauendes Fahren den Verbrauch zusätzlich senken können.Die drei Top-Tipps der Mobilitäts-Expertenfür Spritsparen beim Autofahren:● Geschwindigkeit reduzieren: Der größte Hebel ist das Tempo. Der Luftwiderstand steigt mit zunehmender Geschwindigkeit stark an. Wer auf der Autobahn statt 140 km/h überwiegend 120 km/h fährt, kann je nach Fahrzeug rund zehn Prozent Kraftstoff einsparen. In unserem Beispiel wären das etwa 105 Liter im Jahr. Bei zwei Euro pro Liter entspricht das rund 210 Euro.● Gleichmäßig fahren: Häufiges starkes Beschleunigen und abruptes Bremsen erhöhen den Verbrauch besonders im Stadtverkehr. Wer vorausschauend fährt, früh vom Gas geht und im Gang rollen lässt, nutzt die Schubabschaltung moderner Motoren. Bereits fünf Prozent Einsparung bedeuten rund 52 Liter oder gut 100 Euro im Jahr.● Spritkosten clever senken: Wer beim Tanken sparen möchte, sollte die Autobahn verlassen und digitale Helfer nutzen. Da Kraftstoff an Autobahntankstellen oft 15 bis 25 Cent teurer ist, lassen sich durch einen kurzen Umweg pro Tankvorgang bis zu 14 Euro sparen. Um zusätzlich von den Preisschwankungen im Tagesverlauf zu profitieren, empfiehlt sich die Nutzung von Spritpreis-Apps wie mehr-tanken. Diese zeigen nicht nur die günstigsten Tankstellen in der Nähe an, sondern bieten auch Prognosen für den besten Zeitpunkt zum Tank-Stopp. In der Summe lassen sich so jedes Jahr problemlos dreistellige Beträge einsparen.