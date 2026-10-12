Motor Presse Stuttgart startet Digital-Offensive: Digitalvermarktung ab 2027 komplett in Eigenregie

Die Motor Presse Stuttgart beendet zum 31. Dezember 2026 in der digitalen Werbevermarktung ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Ströer Digital Media und übernimmt ab 2027 die digitale Direkt- und Private-Marketplace-Vermarktung (PMP) vollständig in eigener Verantwortung. Parallel wird die seit 2025 bestehende erfolgreiche Dienstleistungskooperation mit dem Adtech-Spezialisten „symplr.“ ausgebaut.



„Mit dieser zukunftsorientierten Weichenstellung stärken wir unsere unternehmerische Unabhängigkeit, intensivieren die Nähe zu unseren Ansprechpartnern und rücken die Bedürfnisse unserer Werbekunden noch mehr in den Mittelpunkt. Gleichzeitig treiben wir die crossmediale Wertschöpfung unserer starken Medienmarken durch schnelle Entscheidungswege und passgenaue Angebote weiter voran und setzen damit den Wachstumskurs der vergangenen Jahre konsequent fort“, sagt Markus Eiberger, Board Member und Geschäftsleiter der Motor-Presse-Vermarktung. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei Ströer Digital Media für die langjährige, äußerst professionelle und sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit.“



Als Qualitäts- und Vollvermarkter steht die Motor Presse Stuttgart künftig ihren Ansprechpartnern auf Agentur- und Kundenseite neben der Print- und Eventvermarktung auch bei sämtlichen digitalen Vermarktungsthemen umfassend zur Seite. Bereits im vierten Quartal 2026 startet eine Digital-Offensive. Zu den zentralen Bausteinen zählen innovative, teilweise KI-gestützte und reichweitenstarke Werbeformate, der Ausbau der Social-Media-Strategie sowie neue integrierte Werbeumfelder.



Parallel entwickelt die Motor Presse Stuttgart ihre Vermarktungsorganisation konsequent weiter. Nach dem seit 2024 erfolgten Aufbau neuer zentraler Units – von der kreativen Angebotskonzeption über die Erstellung hochwertiger Commercial-Content-Formate bis hin zur effizienten Kampagnensteuerung – werden die Kapazitäten in den Bereichen Agency Sales und Digital Key Account strategisch ausgebaut. Darüber hinaus öffnet sich die Motor Presse Stuttgart für Partnerschaften und die Vermarktung externer Mandate.



Über das breite Portfolio der Motor Presse Stuttgart hinweg profitieren Kunden und Agenturen von maßgeschneiderten crossmedialen Konzepten und einer effizienten Kampagnensteuerung aus einer Hand. Das Angebot reicht von Automotive, Motorrad, Outdoor und Camping bis hin zu Fashion, Luxury, Lifestyle, Health, Sport und Tourismus. Die gemeinsame Klammer über alle Medienmarken und -kanäle hinweg bilden hochkarätige, kaufkräftige, vielseitig interessierte und freizeitaktive Zielgruppen.

(lifePR) (