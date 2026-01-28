Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049558

Motor Presse Stuttgart Leuschnerstr. 1 70174 Stuttgart, Deutschland http://www.motorpresse.de
Ansprechpartner:in Frau Kirsten Segler +49 711 1821265
Logo der Firma Motor Presse Stuttgart

Men’s Health und Women’s Health gehen strategische Medienpartnerschaft ein

Kooperation mit brands you love

(lifePR) (Stuttgart / Hamburg, )
Die Motor Presse Stuttgart/Hamburg geht 2026 mit ihren erfolgreichen Gesundheits- und Lifestyle-Medienmarken Men’s Health und Women’s Health eine strategische Medienpartnerschaft mit brands you love ein, einer der führenden deutschen Plattformen für authentisches Influencer-Marketing und starke Community-Aktivierung.

Als zwei der stärksten Marken im Segment Fitness, Gesundheit, Ernährung und Lifestyle erreichen Men’s Health und Women’s Health über Magazine, digitale Plattformen, Social Media und Events monatlich mehr als 1,7 Mio. Menschen einer besonders aktiven und gesundheitsbewussten Zielgruppe. brands you love bringt als Influencer-Community-Plattform über 55.000 Content Creator zusammen, die Nano- und Micro-Influencer sind. Die Plattform aus dem Burda Verlag ist darauf spezialisiert, authentische Markenkommunikation zu ermöglichen – durch verschiedene Kampagnenformate wie Social Challenges und Social Tests. Die Vermarktung läuft exklusiv über die Motor Presse.

„Diese Zusammenarbeit schafft neue Möglichkeiten, um die Lifestyle- und Gesundheitswelten unserer Marken noch direkter erlebbar zu machen – mit authentischem Social Content und einer kreativen Community“, sagt Tim van Elst, Director Agency Sales der Motor Presse. „Mit brands you love gewinnen wir einen starken Partner für die noch konsequentere Umsetzung ganzheitlicher Content-Strategien: Von Print über Digital bis Social – verbunden mit Community-Aktivierung und deren Content Distribution. Die Kampagnen profitieren von der Markenpower von Men’s Health und Women’s Health sowie der Authentizität der Creator von brands you love.“

Christina Dreher, Head of Influencer Marketing bei brands you love, erklärt: „Mit der Motor Presse erweitern wir unser Portfolio um zwei attraktive Lifestyle-Marken, die unser Angebot für Content Creator und Kunden optimal ergänzen und an die starke Marktposition von brands you love im Nano- und Micro-Influencer-Segment anknüpfen.”

Motor Presse Stuttgart

Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men’s Health, Runner’s World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.