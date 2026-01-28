Men’s Health und Women’s Health gehen strategische Medienpartnerschaft ein

Die Motor Presse Stuttgart/Hamburg geht 2026 mit ihren erfolgreichen Gesundheits- und Lifestyle-Medienmarken Men’s Health und Women’s Health eine strategische Medienpartnerschaft mit brands you love ein, einer der führenden deutschen Plattformen für authentisches Influencer-Marketing und starke Community-Aktivierung.



Als zwei der stärksten Marken im Segment Fitness, Gesundheit, Ernährung und Lifestyle erreichen Men’s Health und Women’s Health über Magazine, digitale Plattformen, Social Media und Events monatlich mehr als 1,7 Mio. Menschen einer besonders aktiven und gesundheitsbewussten Zielgruppe. brands you love bringt als Influencer-Community-Plattform über 55.000 Content Creator zusammen, die Nano- und Micro-Influencer sind. Die Plattform aus dem Burda Verlag ist darauf spezialisiert, authentische Markenkommunikation zu ermöglichen – durch verschiedene Kampagnenformate wie Social Challenges und Social Tests. Die Vermarktung läuft exklusiv über die Motor Presse.



„Diese Zusammenarbeit schafft neue Möglichkeiten, um die Lifestyle- und Gesundheitswelten unserer Marken noch direkter erlebbar zu machen – mit authentischem Social Content und einer kreativen Community“, sagt Tim van Elst, Director Agency Sales der Motor Presse. „Mit brands you love gewinnen wir einen starken Partner für die noch konsequentere Umsetzung ganzheitlicher Content-Strategien: Von Print über Digital bis Social – verbunden mit Community-Aktivierung und deren Content Distribution. Die Kampagnen profitieren von der Markenpower von Men’s Health und Women’s Health sowie der Authentizität der Creator von brands you love.“



Christina Dreher, Head of Influencer Marketing bei brands you love, erklärt: „Mit der Motor Presse erweitern wir unser Portfolio um zwei attraktive Lifestyle-Marken, die unser Angebot für Content Creator und Kunden optimal ergänzen und an die starke Marktposition von brands you love im Nano- und Micro-Influencer-Segment anknüpfen.”

