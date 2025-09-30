Meet the Future: Zwei Tage mit Visionen, Strategien, Talks und Präsentationen live und interaktiv erleben
auto motor und sport KONGRESS 2025 zur Mobilität der Zukunft
In der einzigartigen Kulisse des Mercedes Benz-Museums in Stuttgart kommen vom 13. bis 14. Oktober 2025 internationale Top-Speaker aus Wirtschaft, Start-up-Szene, Wissenschaft, Politik und Lifestyle zusammen, um Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Mobilitätsbranche zu geben und über Strategien, Innovationen und Trends zu diskutieren.
Parallel zu den Vorträgen auf der Hauptbühne wird am ersten Kongresstag im Rahmen des „Meet the Future“-Multimedia-Space tiefer Einblick in die journalistische Kompetenz der Redaktion gegeben: „Wir zeigen vor Ort, wie auto motor und sport testet und wie das Social Media-Team Inhalte schnell und kompetent aufarbeitet. Live und interaktiv finden zusätzlich Talkrunden, Interviews und Podcast-Aufzeichnungen statt. Alles, um für die Kongress-Besucher erlebbar zu machen, wie eine Redaktion Content produziert“, sagt auto motor und sport-Chefredakteurin Birgit Priemer. Die digitalen Formate der Marke auto motor und sport erreichen zusammen mit der Printausgabe monatlich bis zu 10 Millionen Menschen. „Wir freuen uns auf eine bunte Themenpalette, die alle Facetten der Mobilität zeigt, über die die Motor Presse Stuttgart als Verlagshaus verfügt. Erstmals wird es auch Präsentationen und Talks rund um das Zukunftsthema „Automotive Health“ geben.“
Im Rahmen der Veranstaltung werden am 13. Oktober 2025 zusätzlich die Sieger des Tech Award sowie der diesjährigen Start-up-Challenge verkündet.
Alle Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung sind auf ams-kongress.de zu finden.