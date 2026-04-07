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Magazin outdoor bricht auf zu neuen Horizonten: Start in die Saison mit umfangreichem Refresh

Hochwertigere Ausstattung, noch mehr spannende Themen

(lifePR) (Stuttgart, )
Das Magazin outdoor aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart startet im Rahmen der Initiative „New Horizon“ mit einem umfassenden Refresh in die neue Saison. Neben einer geschärften Positionierung und neuen inhaltlichen Schwerpunkten wird auch die Printausgabe sichtbar aufgewertet. So setzt outdoor mit der heute erscheinenden Ausgabe (05/2026) auf ein deutlich aufgewertetes Materialkonzept: Volumenpapier für den Innenteil und ein besonders hochwertiger Umschlag sorgen für ein noch wertigeres Leseerlebnis.

Das neue Leitmotiv lautet „Aktiv Natur erleben.“ outdoor inspiriert Menschen, die Natur mit allen Sinnen zu erleben – beim Wandern, Radfahren oder Trailrunning, in den Bergen oder vor der Haustür, im Urlaub oder am Wochenende. Im Mittelpunkt stehen Geschichten, die Lust machen, rauszugehen und die Kraft der Natur zu spüren – bewusst, gesund und voller Energie.

Trotz der Weiterentwicklung bleibt der Kern des Heftes erhalten: outdoor steht weiterhin für echte Natur-Erlebnisse, verlässliche Orientierung und eine starke Kompetenz beim Thema Ausrüstung. Darüber hinaus bildet outdoor noch konsequenter die Lebenswelt seiner User und Leser ab und strukturiert die Inhalte künftig klar in vier Themenfelder. Neben dem etablierten Segment TEST & EQUIPMENT gewinnt OUTDOOR WISSEN deutlich an Gewicht und bietet Inhalte rund um Sicherheit, Erste Hilfe, Prävention, Leistungsfähigkeit und Verantwortung sowie Fitness, Regeneration und Risikokompetenz.

Unter OUTDOOR ENTDECKEN / REISE stehen wie gewohnt touristische Vielfalt für Wochenend-Trips und ausgedehnte Urlaube ebenso im Fokus wie Urban-Outdoor-Ideen und Mikroabenteuer. Hinzu kommen Spotguides, neuen Tourenideen, Tipps für Camping und Vanlife sowie ungewöhnliche Locations für Übernachtungen.

Mit OUTDOOR LEBEN erweitert sich das Magazin um lebensnahe Themen, die den Spaß draußen mit Alltag, Genuss, Balance und Lebensqualität verbinden – beispielsweise Outdoor-Küche, Food & Beverage, Wellness und Recovery.

Ein weiterer Baustein von „New Horizon“ ist der Ausbau von Kooperationen. outdoor arbeitet mit relevanten Persönlichkeiten aus der Szene zusammen – unter anderem mit Christine Thürmer und Robert Klink. „Mit der kanalübergreifenden Integration von Autoren, Szenegrößen und anderen Digital-Creators stärken wir unsere Marke, vergrößern Reichweiten und treiben das Community-Building weiter voran“, sagt Alex Krapp, Chefredakteur von outdoor.

Motor Presse Stuttgart

Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men’s Health, Runner’s World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

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