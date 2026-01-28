Kaufprämie: Stromer für unter 10.000 Euro

Bei der Kombination von Herstellerrabatten und der staatlichen Kaufprämie für neue Elektroautos und Plug-in-Hybride lassen sich besonders für Haushalte mit zwei Kindern je nach Jahreseinkommen erhebliche Preisvorteile erzielen. auto motor und sport hat in der neuen Ausgabe 4 die günstigsten Modelle ermittelt.



Bei den Elektroautos lassen sich die Preise für einen neuen Stromer sogar unter 10.000 Euro drücken. Citroën verdoppelt im Rahmen einer Werbeaktion die staatliche Prämie, Smart bietet 6000 Euro Nachlass, Dacia und Ford spendieren derzeit 5000 Euro Elektrobonus, VW 4000 Euro. Andere Hersteller bieten Vergünstigungen etwa über Leasingraten an.



Familien mit zwei Kindern und einem Haushaltseinkommen bis 45.000 Euro zahlen durch die maximale Kombination von Hersteller-Prämien und staatlicher Kaufprämie für einen Dacia Spring Electric 70 (Listenpreis 16.900 €) Dank Kaufprämie und Dacia-Nachlass nur 5900 Euro – eine Ersparnis von 11.000 Euro! Ein Haushalt mit Einkommen bis 80.000 Euro ohne Kinder zahlt 8900 Euro für den Spring. Der Citroën ë-C3 Urban Range (Liste 19.990 €) kostet nach Abzug der Prämien für die Familie mit Kindern und Einkommen bis 45.000 Euro nur 7990 Euro – eine Ersparnis von sogar 12.000 Euro! Unter 20.000 Euro zu haben sind für die Musterfamilie auch der Hyundai Inster (17.900 statt Listenpreis 23.900 €) und der Fiat Grande Panda Elektro (18.990 statt 24.990 €). Bei VW gibt es den ID.3 Pure schon für 23.330 Euro (statt 33.330 €).



Deutlich teurer sind Plug-in-Hybride, weil die Hersteller hier meist keine eigenen Prämien anbieten. Allein Ford gewährt mit 5000 Euro einen kräftigen Nachlass auf den Kuga PHEV. Der kostet für die Musterfamilie bis 45.000 Euro Haushaltseinkommen 37.600 Euro statt Listenpreis 47.100 Euro – eine Ersparnis von 9500 Euro.



