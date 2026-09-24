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Innovative Technologien: Deutsche Hersteller liegen bei den Auto-Enthusiasten weiter vorn

auto motor und sport verleiht den Tech Award 2026

(lifePR) (Stuttgart, )
Neue, innovative Technologien bei Autos entwickeln sich zunehmend zu einem wichtigen Kriterium für die Kaufentscheidung – und deutsche Autobauer liegen in dieser Hinsicht in der Gunst der Auto-Enthusiasten immer noch klar vorn. Das zeigt sich bei der großen Leserwahl zum Tech Award 2026 von auto motor und sport. Erneut haben dabei 12.816 Leserinnen und Leser (notariell testiert) teilgenommen, die in der Branche als gut informierte Meinungsbildner in ihrem persönlichen Umfeld gelten. „Die hohe Zahl der Teilnehmenden zeigt, wie wichtig die autointeressierte Community das Thema nimmt“, sagt Markus Eiberger, Geschäftsleiter der Motor Presse-Vermarktung und seit vielen Jahren verantwortlich für die Leserwahlen von auto motor und sport.

Beim Tech Award sind die Teilnehmenden aufgerufen, in 13 Kategorien rund um die besten Navigations- und Assistenzsysteme, die nützlichsten Online-Funktionen, die komfortabelsten Displays darüber abzustimmen, welche Produkte sie am meisten überzeugen konnten. „Eindeutiger Gewinner 2026 ist die Marke Audi, die gleich vier Siege einfuhr“, sagt Dirk Gulde von auto motor und sport. „Nach Ansicht unserer Leser kommen die besten Navigationssysteme und Online-Dienste aus Ingolstadt, ebenso jeweils das fortschrittlichste Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeug.“

Ähnlich erfolgreich war BMW mit drei errungenen ersten Plätzen, während Mercedes, Porsche und Volkswagen je eine Kategorie für sich entscheiden konnten. „Für die kriselnde deutsche Automobilindustrie dürfte dieses hervorragende Abschneiden mehr als ein Hoffnungsschimmer sein“, meint Dirk Gulde. „Zumal der chinesische Hersteller BYD – obwohl in mehreren Kategorien am Start – nur einen dritten Platz erringen konnte.“

Alle Ergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport (21/26) gelistet, die ab heute im Handel erhältlich ist sowie unter shop.motorpresse.de (auch als ePaper) oder online unter
www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/leserwahl-tech-award-das-sind-die-gewinner.

Die Preisverleihung findet am 15. Oktober 2026 im Rahmen einer großen Gala im CUBE Kunstmuseum Stuttgart statt, gemeinsam mit den Siegern der Leserwahlen zum Familienauto des Jahres von AUTO Straßenverkehr sowie zum Designpreis autonis von auto motor und sport.

Motor Presse Stuttgart

Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men’s Health, Runner’s World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

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