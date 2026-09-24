Innovative Technologien: Deutsche Hersteller liegen bei den Auto-Enthusiasten weiter vorn
auto motor und sport verleiht den Tech Award 2026
Beim Tech Award sind die Teilnehmenden aufgerufen, in 13 Kategorien rund um die besten Navigations- und Assistenzsysteme, die nützlichsten Online-Funktionen, die komfortabelsten Displays darüber abzustimmen, welche Produkte sie am meisten überzeugen konnten. „Eindeutiger Gewinner 2026 ist die Marke Audi, die gleich vier Siege einfuhr“, sagt Dirk Gulde von auto motor und sport. „Nach Ansicht unserer Leser kommen die besten Navigationssysteme und Online-Dienste aus Ingolstadt, ebenso jeweils das fortschrittlichste Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeug.“
Ähnlich erfolgreich war BMW mit drei errungenen ersten Plätzen, während Mercedes, Porsche und Volkswagen je eine Kategorie für sich entscheiden konnten. „Für die kriselnde deutsche Automobilindustrie dürfte dieses hervorragende Abschneiden mehr als ein Hoffnungsschimmer sein“, meint Dirk Gulde. „Zumal der chinesische Hersteller BYD – obwohl in mehreren Kategorien am Start – nur einen dritten Platz erringen konnte.“
Alle Ergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport (21/26) gelistet, die ab heute im Handel erhältlich ist sowie unter shop.motorpresse.de (auch als ePaper) oder online unter
www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/leserwahl-tech-award-das-sind-die-gewinner.
Die Preisverleihung findet am 15. Oktober 2026 im Rahmen einer großen Gala im CUBE Kunstmuseum Stuttgart statt, gemeinsam mit den Siegern der Leserwahlen zum Familienauto des Jahres von AUTO Straßenverkehr sowie zum Designpreis autonis von auto motor und sport.