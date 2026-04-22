Healthy LONGEVITY denkt Gesundheit neu

Länger leben ist gut. Länger gesund zu leben, ist besser! Kein Wunder, dass das Thema Longevity boomt und sich immer mehr Mediziner und Forscher damit beschäftigen. Wie man deren Erkenntnisse in den eigenen Alltag übersetzt und so mehr gute Jahre gewinnt, verrät die neue Medienmarke Healthy LONGEVITY aus der Motor Presse Hamburg, deren erste Printausgabe jetzt erschienen ist.



„Es geht uns um einfach umsetzbare Tipps und Strategien, aber mit doppelter Wirkung: Was kann ich heute für meine Gesundheit tun – und wie drehe ich so gleichzeitig mein Lebenskonto auch langfristig ins Plus“, erklärt Klaus Dahm, Herausgeber von Healthy LONGEVITY. Der frühere Chefredakteur des Apothekenmagazins My Life hat die neue Medienmarke der Motor Presse mitentwickelt, seine damalige Mitstreiterin Silvia von Maydell berät das Team. Der neuartige Ansatz, nicht nur längerfristig, sondern sofort von Longevity zu profitieren, wird im Namen der neuen Marke Healthy LONGEVITY und auch im Motto deutlich: „Gesund bleiben. Länger gesund leben.“



Doch nicht nur beim redaktionellen Ansatz geht Healthy LONGEVITY neue Wege, sondern auch in der Vertriebsstrategie: Hier hat die Motor Presse eine verlagsübergreifende Allianz mit der Ganske Verlagsgruppe geschlossen. Über deren „Direktvertrieb Arztpraxis“ wird das Heft direkt in die Wartezimmer von mehreren tausend Ärzten geliefert. Die Magazine können vor Ort gelesen und kostenlos mit nach Hause genommen werden. „Healthy LONGEVITY erreicht so gesundheitsinteressierte Menschen zum perfekten Zeitpunkt: vor dem Beratungsgespräch beim Arzt und vor allem auch vor einer Kaufentscheidung in der Apotheke, ob vor Ort oder auch online“, sagt Wolfgang Melcher, Geschäftsführer der Motor Presse Hamburg. Detailliertere Daten zur Leserschaft werden in einer Impact-Studie zur Erstausgabe präsentiert. „Mit unserem gemeinsam Projekt Healthy LONGEVITY stellen wir einmal mehr unter Beweis, welche Kraft Print bei der richtigen Kombination aus redaktioneller und logistischer Exzellenz entfalten kann“, bewertet Sebastian Ganske, Vorstand der Ganske Verlagsgruppe, das innovative Projekt.



Healthy LONGEVITY erscheint als hochwertig produziertes Magazin mit einem Umfang von 68 Seiten als Printheft und ePaper. Redaktionell bietet es exzellenten Gesundheitsjournalismus, der gemeinsam mit den renommierten Longevity-Experten Deutschlands entstanden ist. Alle Texte sind leicht verständlich und alltagstauglich, und auch die Optik überzeugt, denn sie macht große Lust auf ein aktives, gesundes Leben. Flankiert wird das Printmagazin durch einen neuen digitalen Newsletter („Longevity – Lang lebe das Leben!“) und diverse crossmediale Aktivitäten zum Thema Longevity gemeinsam mit den beiden großen Motor-Presse-Marken für aktiven Lifestyle, Men’s Health und Women’s Health. Erstmals dem Fachpublikum vorgestellt wird Healthy LONGEVITY im Rahmen der Konferenz „Turn Around Aging“ am 23. und 24. April in München.



„Mit Healthy LONGEVITY starten wir das passende Produkt zum bestmöglichen Zeitpunkt: Jetzt, wo aus einem wissenschaftlichen Forschungsansatz ein echter Megatrend wird“, fasst Motor-Presse-Geschäftsführer Melcher zusammen. Das zeigen auch die vielen Partner in der Erstausgabe, etwa aus den Bereichen Pharma, Ernährung, Sportartikel und Touristik. Der Übergang zur regelmäßigen Erscheinungsweise ist daher für Oktober vorgesehen – mit einem Plus an Seiten, Heften und über 10.000 Arztpraxen, in denen Healthy LONGEVITY noch mehr Leserinnen und Leser dabei helfen wird, länger gesund zu leben.

(lifePR) (