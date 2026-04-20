Große Leserwahl von Motor Klassik: In diesem Jahr steht die Marke Mazda im Mittelpunkt

Bei der großen Leserwahl von Motor Klassik stand in diesem Jahr die Marke Mazda im Mittelpunkt: Die Teilnehmenden hoben mit 47,4 Prozent der Stimmen die erste Modellgeneration des Mazda MX-5 (NA) auf das Siegerpodest für die Kategorie „Japanische Klassiker“ und wählten zudem das aktuelle Modell bei den „Klassikern der Zukunft“ auf Platz 1 in der Kategorie „Cabrios“. Zudem fand die Verleihung aller Preise im Mazda Classic Automobil Museum Frey in Augsburg statt, der größten Sammlung historischer Mazda-Automobile außerhalb Japans.



„Die Sammlung wurde seit 1980 von Mazda-Händler Walter Frey und seinen Söhnen Joachim und Markus aus aller Welt zusammengetragen, viele Autos haben sie selbst am Wochenende und nach Feierabend restauriert“ erzählt Hans-Jörg Götzl, Chefredakteur von Motor Klassik. „Für mich gehört es zu den schönsten und auch emotionalsten Automuseen.“



Passend dazu wird auch ein Mazda MX-5 NA (Wert 10.000 Euro) am zweiten August-Wochenende beim Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring als Hauptgewinn an einen der Teilnehmenden überreicht. Insgesamt haben 16.879 (notariell testiert) Leserinnen und Leser von Motor Klassik an der Wahl teilgenommen. „Diese hohe Beteiligung macht uns sehr stolz und die Ergebnisse besonders wertvoll“, so Stefan Karcher, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart im Rahmen der Preisverleihung.



Denn der Klassikermarkt wächst. Aktuell sind in Deutschland 2,85 Millionen Old- und Youngtimer angemeldet, rund die Hälfte davon ist älter als 30 Jahre. Eine Studie von 2023 taxiert die jährlichen Ausgaben für diese Fahrzeuge auf 3,8 Milliarden Euro. Von den Teilnehmenden der diesjährigen Leserwahl sind 87 Prozent überzeugt, dass auch in Zukunft Menschen klassische Automobile schätzen und kaufen werden.



Mit fünf Siegen konnte Mercedes erneut die meisten Kategorien für sich entscheiden, gefolgt von Porsche und VW. Sie alle konnten nicht nur bei den Oldtimern punkten: Die Wählerinnen und Wähler sahen auch bei aktuellen Modellen das Potenzial, zu „Klassikern der Zukunft“ zu werden. Alle Sieger der insgesamt 33 Kategorien sind im Anschluss aufgelistet, weitere Ergebnisse werden im Heft 6/26 veröffentlicht, das am 21. Mai 2026 erscheint und zugleich die 500. Ausgabe von Motor Klassik ist.



„Motor Klassik ist die Medienmarke für die lebendige Kultur automobiler Klassiker“, sagt Chefredakteur Hans-Jörg Götzl, der mit seinem Team gerade erst neue optische und inhaltliche Gestaltung sowohl der Printausgabe als auch der digitalen Angebote präsentieren konnte: „Wir rücken mit erstklassiger Fotografie die Autos noch mehr in den Fokus als bisher, bieten emotionalere und persönlichere Texte und intensivieren die Kaufberatung“.

(lifePR) (