Fachmagazine der Motor Presse Stuttgart vergeben neue Branchenauszeichnung
CLEVER CAMPEN Jury Award würdigt Engagement für Camper
Den Award in der Kategorie Reisemobile erhält der Hersteller Hobby für seine transparente Preispolitik und die konsequente Serienausstattung mit sicherheitsrelevanten Assistenzsystemen. „Käufer können die Fahrzeuge ohne zusätzliche Pflichtausstattung direkt nutzen“, sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von promobil „Das ist ein klarer Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern.“
In der Kategorie Caravans ging der Jury Award an Dethleffs. Prämiert wurde der Konzeptwohnwagen c.Fold, der neue Wege beim Materialeinsatz und beim Aufbau geht, um Gewicht und Energiebedarf zu reduzieren. „Solche Ansätze zeigen, wie sich Innovation und Wohnkomfort sinnvoll verbinden lassen“, sagt Ingo Wagner, Chefredakteur des Magazins CARAVANING.
Der dritte CLEVER CAMPEN Jury Award wurde an den Zubehör-Großhändler Frankana/Freiko vergeben. Ausgezeichnet wurde eine Service-Initiative, mit der Fachhandelspartner gezielt für den Einbau und die Wartung moderner Zubehörsysteme geschult werden. Für Endkunden bedeutet das eine höhere Qualität bei Nachrüstungen und Serviceleistungen.
Die Verleihung der CLEVER CAMPEN Jury Awards fand zum Auftakt der CMT am 17. Januar 2026 in Stuttgart statt.