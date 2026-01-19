Fachmagazine der Motor Presse Stuttgart vergeben neue Branchenauszeichnung

Mit dem CLEVER CAMPEN Jury Award haben die Fachmagazine promobil, CARAVANING und CLEVER CAMPEN erstmals eine gemeinsame Branchenauszeichnung ins Leben gerufen. Die Auswahl der Preisträger basiert auf dem Expertenwissen der Redakteurinnen und Redakteure aus allen drei Redaktionen. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die sich in besonderer Weise für die Interessen von Camperinnen und Campern engagieren – vergeben in den drei Kategorien Reisemobil, Caravan und Zubehör.



Den Award in der Kategorie Reisemobile erhält der Hersteller Hobby für seine transparente Preispolitik und die konsequente Serienausstattung mit sicherheitsrelevanten Assistenzsystemen. „Käufer können die Fahrzeuge ohne zusätzliche Pflichtausstattung direkt nutzen“, sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von promobil „Das ist ein klarer Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern.“



In der Kategorie Caravans ging der Jury Award an Dethleffs. Prämiert wurde der Konzeptwohnwagen c.Fold, der neue Wege beim Materialeinsatz und beim Aufbau geht, um Gewicht und Energiebedarf zu reduzieren. „Solche Ansätze zeigen, wie sich Innovation und Wohnkomfort sinnvoll verbinden lassen“, sagt Ingo Wagner, Chefredakteur des Magazins CARAVANING.



Der dritte CLEVER CAMPEN Jury Award wurde an den Zubehör-Großhändler Frankana/Freiko vergeben. Ausgezeichnet wurde eine Service-Initiative, mit der Fachhandelspartner gezielt für den Einbau und die Wartung moderner Zubehörsysteme geschult werden. Für Endkunden bedeutet das eine höhere Qualität bei Nachrüstungen und Serviceleistungen.



Die Verleihung der CLEVER CAMPEN Jury Awards fand zum Auftakt der CMT am 17. Januar 2026 in Stuttgart statt.

