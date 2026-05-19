Esso erhöht am häufigsten nach 12:30 Uhr die Preise
14.340 Verstöße gegen Preiserhöhungsverbot – Aral mit wenigsten Verstößen
Besonders häufig missachten die neue Regelung zudem die Marken bft (1479 Verstöße), Raiffeisen (1257) und TopTank (613). „Dabei haben wir bei der Auswertung sogar einen Puffer von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr berücksichtigt, da eine High-Noon-Punktlandung technisch bedingt vielleicht nicht immer möglich ist“, so Ranki-Harloff.
Vorbildlich verhält sich dagegen Deutschlands größte Tankstellenkette Aral. „Bei Aral haben wir nur 24 Verstöße festgestellt, damit ist Aral Vorbild in Sachen 12-Uhr-Regel“, so Ranki-Harloff. Fast vorbildlich verhielten sich unter den relevanten Tankstellenmarken (mindestens 500 Stationen deutschlandweit) neben Aral noch Jet (nur 56 Verstöße) und Star (71).
Unerfreulich ist auch die Wirkung des sogenannten Tankrabatts der Bundesregierung, der zeitlich begrenzten Steuersenkung auf Benzin und Diesel um 17 Cent. Einer der Gründe: „Am 30. April 2026, also am Tag vor der Einführung der steuerlichen Erleichterung, gab es besonders viele – mitunter sogar sehr heftige – unzulässige Preiserhöhungen“, so Ranki-Harloff. „Eine anschließende ,Senkung‘ am 1. Mai erfolgte also von dem höheren Niveau aus.“