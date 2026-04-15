Erweiterung des Management-Boards mit Fokus auf Profitabilität, Kerngeschäft und KI-Innovation

Die Motor Presse Stuttgart setzt ihren strategischen Transformationskurs konsequent fort und erweitert ihr Management-Board um zwei Schlüsselpositionen: Sabine Detscher (CFO) und Christian Jehle (Leiter Digital und Technologie) verstärken ab sofort das Führungsgremium.



Mit diesem Schritt bündelt das Unternehmen seine Kompetenzen gezielt in den zentralen Feldern Finanzen, HR, Digitalisierung und Zukunfts-Technologien. Die Erweiterung des Boards unterstreicht die klare strategische Ausrichtung: die nachhaltige Stärkung des profitablen Kerngeschäfts bei gleichzeitigem Ausbau innovativer, wachstumsstarker Geschäftsfelder.



Im Fokus stehen dabei insbesondere die Entwicklung und Skalierung KI-basierter Produkte, datengetriebener Geschäftsmodelle sowie eine konsequente Steigerung von Effizienz und Profitabilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Sabine Detscher: Finanzielle Exzellenz und starke Business Services



Mit Sabine Detscher gewinnt das Management-Board eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in Finanzsteuerung, Prozessoptimierung und organisatorischer Transformation. Seit Januar 2026 verantwortet sie als CFO die Bereiche Finanzen und Controlling sowie Legal und Human Resources. Ihr Fokus liegt auf der nachhaltigen Stärkung des Finanzbereichs und der Weiterentwicklung effizienter, zukunftsorientierter Business Services, die das Wachstum des Unternehmens nachhaltig unterstützen.



Christian Jehle: Skalierung von Digital, Daten und KI



Christian Jehle steht seit November 2025 als Leiter Digital und Technologie für die konsequente Weiterentwicklung der digitalen Produkte und der technologischen Infrastruktur der Motor Presse Stuttgart. In seiner Verantwortung liegt unter anderem der weitere Ausbau des unternehmenseigenen KI-Projekts „Motor Mind“. Ziel ist es, datenbasierte Geschäftsmodelle zu entwickeln, digitale Plattformen zu skalieren und die Innovationskraft des Hauses systematisch zu erhöhen – über alle Marken und Communities hinweg.



Statement der Geschäftsführung



„Die Erweiterung unseres Management-Boards ist ein konsequenter nächster Schritt auf unserem Transformationsweg“, erklärt Stefan Karcher, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart. „Als tech- und datengetriebenes Medien-Powerhouse verbinden wir starke Marken, tiefe Zielgruppenkenntnis und technologischen Fortschritt. Mit finanzieller Exzellenz, technologischer Innovationskraft und einem klaren Fokus auf unser Kerngeschäft schaffen wir die Basis für nachhaltiges Wachstum. Gemeinsam mit unserem Führungsteam erschließen wir neue Märkte, heben das Potenzial von KI und Daten und entwickeln unser Geschäftsmodell konsequent weiter.“

(lifePR) (