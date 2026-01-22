„Ein Interview mit Wladimir Putin steht ganz oben auf meiner journalistischen Bucketlist“
Paul Ronzheimer im Men’s Health-Podcast
Der erfolgreiche, aber auch polarisierende Journalist, der für seine Berichterstattung aus Krisengebieten bekannt geworden ist, spricht im Men’s Health-Podcast auch über die Herausforderungen, die mit seiner öffentlichen Rolle einhergehen, insbesondere wenn er öffentlich angefeindet wird: „Leute haben mir an die Fassade geschrieben: ,Ronzheimer, wir kriegen dich‘. Natürlich denkt man darüber nach.“
Den Men’s Health-Podcast „Dein erstes Mal“ gibt es auf allen relevanten Plattformen. Direkt zur aktuellen Folge geht es hier:
Dein erstes Mal, Folge 13: Paul Ronzheimer