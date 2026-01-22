Kontakt
„Ein Interview mit Wladimir Putin steht ganz oben auf meiner journalistischen Bucketlist“

Paul Ronzheimer im Men’s Health-Podcast

Paul Ronzheimer, stellvertretender BILD-Chefredakteur und kürzlich mit einem Bambi geehrter erfolgreicher Podcaster, würde am liebsten mal den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewen: „Das wäre schon jemand, den ich wahnsinnig gerne interviewen würde“, sagt er im aktuellen Podcast „Dein erstes Mal“ von Men’s Health. Die nächsten Plätze auf seiner „journalistischen Bucketlist“ nehmen ebenfalls Gespräche mit autokratisch regierenden Staatschefs ein: „Auch ein 1:1-Interview mit Donald Trump würde mich reizen. Ebenso würde ich gerne Kim Jong-un interviewen.“

Der erfolgreiche, aber auch polarisierende Journalist, der für seine Berichterstattung aus Krisengebieten bekannt geworden ist, spricht im Men’s Health-Podcast auch über die Herausforderungen, die mit seiner öffentlichen Rolle einhergehen, insbesondere wenn er öffentlich angefeindet wird: „Leute haben mir an die Fassade geschrieben: ,Ronzheimer, wir kriegen dich‘. Natürlich denkt man darüber nach.“

Den Men’s Health-Podcast „Dein erstes Mal“ gibt es auf allen relevanten Plattformen. Direkt zur aktuellen Folge geht es hier:

Dein erstes Mal, Folge 13: Paul Ronzheimer

